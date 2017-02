Wegberg: Ist der Brandstifter gefasst?

Nach mehreren mutmaßlichen Brandstiftungen im nördlichen Stadtgebiet von Wegberg hat die Polizei einen dringend Tatverdächtigen festgenommen. Der Festnahme ging ein neuerlicher Feuerwehreinsatz in Rickelrath voraus. Von Michael Heckers

Ist der Feuerteufel, der die Menschen im nördlichen Stadtgebiet von Wegberg zuletzt in Angst und Schrecken versetzt hat, gefasst? Die Polizei nahm am Dienstagabend einen dringend Tatverdächtigen fest, nachdem die Feuerwehr erneut einen Brand in Rickelrath löschen musste. Dass es sich bei dem Festgenommenen möglicherweise um einen Feuerwehrmann handelt, wird von der Polizei weder bestätigt noch dementiert.

Wiederholt war die Wegberger Feuerwehr in den vergangenen Wochen in Rickelrath, Schwaam und Berg zu Bränden gerufen worden, bei denen die Polizei Brandstiftung als Ursache hinterher nicht ausschließen konnte. Die Ermittler sprachen von einer auffälligen Häufung. Deshalb verstärkte die Polizei bei der Suche nach einem möglichen Brandstifter ihre Präsenz in Wegberg und bat die Bürger um erhöhte Aufmerksamkeit.

Vorgestern Abend gab es dann wieder Sirenenalarm im Stadtgebiet: Um 19.45 Uhr stand am Molzmühlenweg in Rickelrath ein Wohnwagen in Flammen. Wieder eilten Wegberger Feuerwehrleute zum Einsatzort, wieder waren auch Polizisten vor Ort, in der Hoffnung, möglicherweise wichtige Anhaltspunkte bei der Suche nach dem Brandstifter zu erhalten - und diesmal offenbar mit Erfolg: "Durch Hinweise von Zeugen geriet eine Person ins Visier der Polizei. Diese befand sich während des Einsatzes der Feuerwehr vor Ort", erklärte ein Sprecher der Polizei in Heinsberg. Die naheliegende Frage, ob es sich bei der festgenommenen Person womöglich um einen Feuerwehrmann handelt, blieb gestern unbeantwortet. Die Polizei machte dazu keine Angaben und begründete dies mit dem frühen Stadium der Ermittlungen. Dass der vorläufig Festgenommene als dringend tatverdächtig gilt, begründet die Polizei mit der "Würdigung der Zeugenaussagen".

Um wen es sich bei dem am Dienstagabend festgenommenen Verdächtigen handelt, darüber wurde gestern Nachmittag, als sich die Nachricht von der Festnahme im Internet verbreitete, in den Sozialen Netzwerken spekuliert. Der Administrator der Facebook-Gruppe "Wir sind Rickelrath" richtete schließlich deutliche Worte an die Internetgemeinde: "Eine Bitte an Euch alle. Auch wenn es eine Festnahme gegeben hat, möchte ich hier keine Namen in der Gruppe lesen. Wer hier Namen postet, wird von mir umgehend aus der Gruppe entfernt. Unter keinen Umständen werde ich es gestatten, dass Leute, deren Schuld nicht bewiesen ist, hier an den Pranger gestellt werden."

Den Brand des Wohnwagens hatte die Feuerwehr am Dienstagabend schnell unter Kontrolle. Der Feuerschein war schon von weitem zu sehen. Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz vor und holten zwei Gasflaschen aus dem brennenden Wohnanhänger.

Die Ursache für das Feuer gilt bislang als unklar. Wie im Falle der vier ausgebrannten Autos in Rickelrath, dem Feuer am Reetdach eines Hauses in Schwaam und beim Großbrand auf einem Firmengelände im Gewerbegebiet Berg deutet Vieles auf Brandstiftung hin. Erst mit der Zeit und weiteren Ermittlungen wird sich zeigen, ob die Polizei die unheimliche Brandserie in Wegberg tatsächlich stoppen konnte.

