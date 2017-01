Wegberg: Jazz vom Feinsten im Beecker Flachsmuseum

Chris Hopkins gastiert beim Kulturförderkreis Opus 512. Der Veranstalter verspricht ein neues Jazz-Erlebnis.

Der Kulturförderkreis Opus 512 Wegberg startet 2017 seine Konzertreihe zwar klassisch, aber dieses Mal mit klassischem Jazz. Aufgrund der vielen Besuchernachfragen gastiert am Sonntag, 8. Januar, ab 18 Uhr der amerikanische Pianist Chris Hopkins im Beecker Flachsmuseum (Holtumer Straße 19).

Chris Hopkins entwickelt bei seinen Interpretationen ein außergewöhnliches Gefühl und geht ganz in seinem Spiel auf. Dazu weiß er zu den einzelnen Vorträgen sehr humorvoll Anekdoten und wahre Begebenheiten zu erzählen. Die Besucher werden an diesem Abend ein ganz neues Jazz-Erlebnis haben wenn sie Werke von Ellington, Gershwin, Porter, Cools, Goodman und Besie hören.

Chris Hopkins erhielt ab dem sechsten Lebensjahr eine klassische Musikausbildung, zunächst auf dem Cembalo, dann auf dem Klavier. Mit 13 Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für den Jazz. Sein Klavierstil wurzelt in der Tradition der Stride- und Swing-Pianisten. Seit 1996 ist Chris Hopkins, neben seiner Solo-Karriere, festes Mitglied der "Swing Society" um Engelbert Wrobel. Chris Hopkins ist nach Angaben des Veranstalters auch ein exzellenter Altsaxofonist und gründete 1997 das Quartett "Echoes of Swing", zu dem Colin Dawson, Bernd Lhotzky und Oliver Mewes gehören. Auf verschiedenen Tourneen begleitete er Musiker wie Hazy Osterwald, Clark Terry, Harry Sweets Edison, Peanuts Hucko oder Kenny Davern. Von 1998 bis 2004 spielte er beim International March of Jazz in Clearwater (Florida). Er gastiert in Europa, den USA, Japan, Australien und Neuseeland.

Hopkins ist auf mehr als 30 Einspielungen mit unterschiedlichen Musikern und Formationen zu hören. 2000 erschien auf dem amerikanischen Label "Arbors Records" sein Solo-Album Daybreak, das von "Jazz-Classique" als eines der Top-Ten-Alben des Jahres gewürdigt wurde.

Chris Hopkins erhielt verschiedene Auszeichnungen, so unter anderem den "Keeper of the Flame", den "Prix de l'Academie du Jazz", den Preis der deutschen Schallplattenkritik und den Grand Prix du Disque de Jazz. Chris Hopkins lebt in Bochum und ist seit 2005 Lehrbeauftragter an der Hochschule für Musik in Köln.

Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 15 Euro im Beecker Lädchen, beim Reisebüro Scholz, Wegberg, bei der Volksbank Wegberg und in der Buchhandlung Viehausen in Erkelenz. Ebenso bei Opus 512 unter 02434 992924, www.opus512.de oder per E-Mail an mail@opus512.de.

Quelle: RP