Wegberg: Kamel-Zuwachs für die Krippenlandschaft

Das Krippenbau-Team war am zweiten von drei Tagen fleißig mit dem Aufbau der Krippe in der Arsbecker Kirche St. Adelgundis beschäftigt. Drei großzügige Spender haben die Anschaffung eines Kamels möglich gemacht. Von Nicole Peters

2015 hatten die ehrenamtlich tätigen Männer noch davon geträumt, nach vielen Jahren endlich ein Kamel für die Krippenlandschaft in der Kirche St. Adelgundis anschaffen zu können - in diesem Jahr ist der Wunsch bereits Wirklichkeit geworden. Anfang Dezember lieferte der Schnitzer Vogler aus Fischen im Allgäu das stattliche Tier aus. Genau rechtzeitig, damit es das Team inmitten des Wüstenabschnitts der Landschaft präsentieren kann.

Drei großzügige Spender machten die Anschaffung möglich. Entsprechend der Proportionen der vorhandenen Figuren passt es im Verhältnis gut in das Ensemble hinein. Zudem ist es aus relativ weichem Lindenholz geschnitzt - so, wie die anderen auch. "Es ist ein Muttertier mit allem drum und dran", sagt Wilfried Linssen, der das bisherige Werk der Helfer am zweiten Tag des Aufbaus betrachtet. Das Dromedar ist, wie die anderen Figuren auch, dem Stall mit der Heiligen Familie zugewandt. Unter seinen Füßen befinden sich helle Sägespäne. In direkter Nähe haben die Helfer einen Brunnen hergerichtet. Passende Beleuchtung an der Rückwand erzeugt eine stimmungsvolle Atmosphäre - ebenso leuchtet der Stern über dem Stall hell-gelb und das kleine Lagerfeuer der Hirten flackert. Der Probelauf mit Licht und plätscherndem Wasserlauf ist also gelungen. Die Arbeiten der Männer sind inzwischen so weit voran geschritten, dass der größere Teil der Landschaft mit reichlich Moos bedeckt sowie mit Rindenteilen und Wurzeln gestaltet ist. Den von ehrenamtlichen Helfern im Jahr 1990 gebauten Stall hatten sie zuvor mit vier Mann auf den Aufbau gestellt. Mit Heu und Stroh ausgelegt bietet er jetzt der Heiligen Familie und Tieren Unterkunft. "Wir beabsichtigen immer, eine natürliche Landschaft aufzubauen", erzählt Gottfried Rick, "passend zu den Figuren, die mit geschnitzter Kleidung relativ neutral aussehen." Die Figur eines Hirten mit Stab stellen sie zum Schluss hin und loten seinen Stand aus. Relativ neue Figuren sind zudem die eines ganz kleinen Schafes und drei weiterer, die aus dem Jahr 2015 stammen und mittig liegen. Neu im Helfer-Team ist Alexander Gossen. Und es gefällt ihm sehr, mit dabei zu sein. "Es macht sehr viel Spaß mitzuarbeiten", berichtet er.

Als weitere Aufgabe steht der Abbau des Adventskranzes an - auch da am nächsten Tag rund 160 Arsbecker Grundschüler zum Gottesdienst erwartet werden. Diese werden erfahrungsgemäß die Krippe bestaunen und sich über das Engagement freuen. Das Team überlegt im Vorhinein, dass sie entsprechend für die jungen Kirchenbesucher einzelne Tiere näher am Rand platzieren, damit sie angefasst werden können. Den Kleinen und Großen eine Freude zu bereiten, motiviert sie Jahr für Jahr.

Quelle: RP