Wegberg: Kanäle: Bezirksregierung macht Wegberg Druck

Um Kosten zu sparen, schlug der Rat vor, Kanalsanierungsmaßnahmen in Wegberg bis auf weiteres auszusetzen. Die Bezirksregierung ist damit nicht einverstanden. Sie droht mit einem Beanstandungsverfahren. Von Michael Heckers

Die Bezirksregierung Köln drängt darauf, dass die Stadt Wegberg notwendige Kanalsanierungsarbeiten zügig vornimmt und duldet keine weitere Aufschiebung. Das geht aus einem Schreiben der Bezirksregierung an die Stadt Wegberg vom 10. Januar hervor. Um ein förmliches Beanstandungsverfahren zu vermeiden, hat der Stadtrat der entsprechenden Fortschreibung zum Abwasserbeseitigungskonzept zugestimmt und die Stadtverwaltung beauftragt, die Maßnahmen wie geplant durchzuführen. Die einzelnen Kanalsanierungsarbeiten sollen allerdings erst dann begonnen werden dürfen, wenn der zuständige Fachausschuss und der Stadtrat dazu grünes Licht gegeben haben.

Die Kosten für die geplanten Kanalsanierungsmaßnahmen belaufen sich im Jahr 2017 auf 543.000 Euro, teilt die Verwaltung mit. Laut Landeswassergesetz muss die Stadt Wegberg das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen betreiben. Im Abstand von sechs Jahren hat die Stadt außerdem der Bezirksregierung Köln eine Übersicht über den Stand der öffentlichen Abwasserbeseitigung sowie über die zeitliche Abfolge und die geschätzten Kosten der noch erforderlichen Maßnahmen in einem Abwasserbeseitigungskonzept vorzulegen.

Ein solches Konzept hat die Mühlenstadt der Bezirksregierung Köln am 14. April 2015 zur Genehmigung vorgelegt. Die Bezirksregierung sah allerdings noch Ergänzungsbedarf. Daraus resultierten nach Angaben der Wegberger Stadtverwaltung weitere Investitionen im Abwasserbereich in Höhe von rund 1,22 Millionen Euro im Zeitraum bis 2020. In Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln nahm die Stadt für das Jahr 2017 folgende Maßnahmen zusätzlich in das Abwasserbeseitigungskonzept auf: Bau eines Regenrückhaltebeckens für die Kläranlage Dalheim (390.000 Euro) und die Verlängerung der Druckleitung vom Regenüberlaufbecken zur Kläranlage Dalheim (110.000 Euro). Insgesamt erhöhten sich die Investitionen aller Maßnahmen von 9,66 auf 11,23 Millionen Euro. In einer Besprechung mit der Bezirksregierung Köln konnte die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben eine Verschiebung von weiteren Maßnahmen wie unter anderem die Erstellung eines Generalentwässerungsplans, den Bau eines Rückhaltebeckens im Verlauf des Uevekovener Grenzgrabens und die Nachrüstung der Prozesswasserbehandlung an der Kläranlage Wegberg erreichen.

Bei den Haushaltsberatungen für das Jahr 2017 versahen die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses am 6. Dezember 2016 alle Kanalsanierungsmaßnahmen mit einem Sperrvermerk. Gleichzeitig wurde die Verwaltung aufgefordert, die Bezirksregierung Köln um eine Verschiebung weiterer Maßnahmen auf die Folgejahre zu bitten. Doch damit erklärte sich die Bezirksregierung nicht einverstanden und drohte der Stadt ein förmliches Beanstandungsverfahren an. Dieses Verfahren kann nach Angaben der Stadtverwaltung eine erhebliche Erhöhung der Abwasserabgabe um einige hunderttausend Euro und strafrechtliche Konsequenzen wegen einer eventuellen Grundwasserverunreinigung zur Folge haben. Die Bezirksregierung begründete ihre Entscheidung damit, dass es sich bei den betroffenen baulichen Maßnahmen um Rückstände handelt, die bereits bis 2014 abzuarbeiten gewesen seien. Gleichzeitig wies die Bezirksregierung darauf hin, dass die städtische Haushaltslage für die Umsetzung der Maßnahmen nicht relevant sei, da es sich bei den zu tätigenden Investitionen um gebührenfinanzierte Kosten handele.

Technischer Beigeordneter Rudolf Fabry sagte auf Anfrage unserer Redaktion, dass die von der Bezirksregierung Köln geforderte Umsetzung der Maßnahmen nicht zwangsläufig steigende Abwassergebühren für die Bürger bedeuten müssten. Ralf Schmelich von der CDU sagte hingegen: "Die CDU-Fraktion missbilligt das Schreiben der Bezirksregierung Köln auf das Heftigste. Der Bezirksregierung scheint es völlig egal zu sein, was auf Gebührenzahler zukommt."

