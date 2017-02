Wegberg: Karneval für Familien und Kinder

Die KG "Laakebüll" feiert 125-jähriges Bestehen. Die Mitglieder hoben dies gestern beim Umzug hervor. Groß und Klein waren auch nach Lövenich gekommen, um den Hoppesäck zuzujubeln. Von Paula Meyersieck und Nicole Peters

Zugleiter Stephan Schoenke stellte vor Beginn des großen Kinderzuges in Rath-Anhoven eine Prognose aufgrund langjähriger Erfahrung auf: "Gleich reißt der Himmel auf" - in Rath-Anhoven hätten sie meist Glück mit dem Wetter. Eine weitere Eigenschaft, die diesen närrischen Zug ausmacht: Er ist von Familien für Familien gemacht, wobei Ortsvereine und Straßenzüge sowie die befreundeten Gesellschaften aus Gerderhahn, Wegberg und Schwanenberg kräftig mitmischten.

16 Gruppen zuzüglich des Gesellschaftswagens der KG "Laakebüll" waren am Start. Vereinspräsident Michael Steffan hieß alle, hoch oben auf dem Wagen vor der Grundschule stehend, herzlich willkommen und moderierte das Geschehen. Er befand sich in Begleitung vom Kinderprinzenpaar Yannik I. und Lisa I. mit Gefolge, einem Teil der Garde I und weiteren Vereinmitgliedern. "Es ist ein wunderschönes Bild der Menschen, die auf den wunderschönen Jubiläums-Kinderzug warten", rief er begeistert.

Pünktlich zum Zugstart ließ sich die versprochene Sonne blicken. Die Gruppe "Himmelsstürmer" bildete traditionsgemäß den Auftakt - in diesem Jahr als "Lebkuchenmännchen", die "hoffentlich durchhalten und nicht auf dem Weg aufgegessen werden", wie Steffan ausrief. "Vorhang auf und Manege frei" hieß es bei der Gruppe "Die Schönen und die Biester", einem Teil der Garde I. Die jüngsten Tänzer, die "Tanzflöhe", beeindruckten als "Wicky und die starken Männer". "Methner & Friends" machten sich mit dem "Sonderzug nach Roan" auf: als Mehrfachausführung ihres Idols Udo Lindenberg. Rosa-weiß-gestreift ließ der Wagen "Jenhahner Törtchen" leckere Ware an Bord der "Jenhahner Taubenklekse" erahnen. Eine bunte Schar kleiner Pippi Langstrümpfe und süßer Affen hatte der "Familien-Trupp Schwanenberg" dabei, während die DG Isengraben als "Isengrabener Vampire" für schaurige Momente sorgte. Die Gruppe "Alte Herren" feierten als Hippies "Woodstock in Roan" oder die "Chaostruppe" als "Cowgirls und Boys" mit rollendem Saloon. Erstmals unter Steffans Regie zog ein Trupp des SC Viktoria Rath-Anhoven unter dem Slogan "Wir bauen an unserer Zukunft", einem Umkleidehaus, mit. Mit rollendem Wigwam, Marterpfahl und Pferd bahnten sich die Kehrbuscher als "Vommentaler Rothäute" den Weg und die "Karnevalsfreunde Flassenberg" im knallgelben Wagen zu "Grease reloaded". Ebenso brachten die "Roaner Jecke" als "Roaner Mucki-Bud", die Gruppe "Stahlen End" als "Alles HokusPokus Hex Hex" sowie das Wegberger Dreigestirn mit Abordnung auf dem Gesellschaftswagen der KG "Flöck op" Kamelle unters Volk. Als krönender Abschluss folgten die Rath-Anhovener Tollitäten, die Ehrenmitglied Leo Frenken mit dem Leitspruch "Einmal Laakebüll immer Laakebüll" anführte. LÖVENICH "Hoppesäck Alaaf" schallte es durch die Straßen, als die bunten Karnevalswagen in Lövenich am närrischen Volk vorbeifuhren. Alles funktionierte so, als wäre es mehrfach geprobt worden. Lövenich schien nie belebter gewesen zu sein, an jeder Ecke drängelten sich Kinder, Eltern, Großeltern und Freunde, um einen Blick auf die Wagen und die Fußgruppen zu werfen. Taschen wurden aufgehalten, Karnevalslieder lauthals mitgesungen. Die gute Laune war ansteckend.

Eingeleitet wurde der Zug vom Trommler- und Pfeifercorps 1951 Lövenich, dem von Straßenrand aus Clowns, Drachen, Schmetterlingen und Löwen zujubelten. Dabei war der Veranstalter, die KG Lövenicher Hoppesäck, mit verschiedenen Wagen vertreten, die vom Königsberg bis zum Dingbuchenweg durch den Ort zogen, von den Piraten über den Senat und die Seniorengruppe Hoppesäck, die im West-Oldtimerbus dem Volk zuwinkte, bis zum Elferrat, dem Prinzengefolge und Prinz Josef I. selber.

Vor allem bei den älteren Jecken rief dabei die Gruppe "Pipi Trump im Taka-Tuka Land - Lövenich first" ein Schmunzeln hervor, vermittelte sie doch auf spielerische Art Kritik am neuen Präsidenten der USA.

Kurz darauf rief der kleine Leopold, der als Giraffe verkleidet war "Ist das toll!", als der TSG Lövenich-Baal vorbeizog. Auch die "Narren ohne Namen" wurden von den Kindern bestaunt. "Das ist für mich Karneval. Die Stimmung ist super, und es wird auch noch getanzt" sagte Caroline Gippert, während die Gerderather Musik- und Tanzfreunde "Kölsche Jung" anstimmten. Bei den Zuschauern sorgte auch Arno Lemmen, der Präsident der KG Immeroder Seckschürger, für ausgelassene Stimmung.

Die als Känguru verkleidete sechsjährige Sophia hielt stolz einen gefangenen Leuchtstab in der Hand und verkündete mit glänzenden Augen: "Das ist ein wirklich guter Karnevalszug!" Ihre achtjährige Schwester Isabella ergänzte: "Ein wirklich sehr guter!" Gabi Plum, deren Oma, fügte hinzu: "Wir sind extra aus Göttingen angereist, um den rheinischen Karneval mitzuerleben, und das hier ist wirklich toll, familienfreundlich und einfach fantastisch." Geworfen wurden nicht nur Süßigkeiten, sondern auch Kochbücher, Bälle, Taschentücher, Haargummis. "Für uns hat es sich auf jeden Fall gelohnt, hierherzukommen. Und dass es auch Bücher und Bälle gab, finde ich super, so werden die Kinder nicht nur mit Süßigkeiten überhäuft", sagte Gabi Plum, als der Zug vorbei war. Und als ihr Fazit rief Isabella noch: "Das war ein tolles Erlebnis! Hoppesäck Alaaf!"

