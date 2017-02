Wegberg: Kleine Farm - sich selbst versorgen lernen

Die Kleine Farm in Rickelrath bietet Kurse und Seminare an: Gärtnern, Tierhaltung, Naturkosmetik und Handarbeiten lehren Christiane und Martin Schreder. Das Ehepaar stellt hier Obst, Gemüse, Fleisch, Käse, Brot und Milchprodukte selber her. Von Nicole Peters

In gewisser Weise sind es paradiesische Zustände, die auf der Kleinen Farm Rickelrath herrschen: Mit Beeten, Back- und Kräuterhaus sowie der Haltung von Ziegen, Geflügel und Kaninchen versorgen sie sich zum großen Teil auf ihrem Anwesen selbst.

Ihr Wissen, dass sie sich durch tägliche Arbeiten und zugehörige Fortbildungen angeeignet haben, geben sie seit vielen Jahren an Interessierte in Kursen und Mehrtagesseminaren weiter. "Vor zehn Jahren haben wir mit dem Kursus Bier brauen angefangen", erzählt Christiane Schreder, "die anderen Angebote haben wir sukzessive dazu genommen, so wie wir uns fortgebildet haben."

Die Diplom-Kräuterfachfrau und Aroma-Expertin führt die Lehreinheiten in Handarbeit, Wollverarbeitung, Kräuterwissen und Wissenswertes rund um Hildegard von Bingen durch. Gärtnermeister Martin Schreder gibt sein Wissen aus den Bereichen Selbstversorgung, Gartenbau und Küche weiter. Trotz seiner Erblindung im Jahr 2003 kommt er sehr gut zurecht. "Man kann mit einfachen Sachen Gutes machen", betont Christiane Schreder, "in den Produkten befindet sich keine unnötige Chemie und man kann fast alles mit den üblichen Haushaltsgeräten herstellen."

Zur "Selbstversorgung" bieten sie jeweils Einzeltage an: Käsen (28. Mai, 9. Juli, 29. Oktober und auf Anfrage), Bier brauen (31. Oktober), Brot backen (27. Mai, 15. Juni, 8. Juli, 12. August, 28. Oktober), seifen (15. Juni, 3. Oktober), Naturkosmetik (8. Juli, 28. Oktober) und Hausapotheke (9. Juli, 29. Oktober). Dem Wollefärben mit Säurefarben (15. Juli, 12. August) widmen sie sich ebenso wie dem Wollefärben mit Naturfarben (16. Juli), dem Spinnen (31. Oktober) oder den Wildkräutern im Garten (22. April, 6. August). Dabei können für Gruppen ab drei Personen auch individuelle Termine vereinbart werden. Die Einzeltage finden von 9 bis 16 Uhr in kleinen Gruppen statt. Dazu können Teilnehmer in Sonderseminaren über mehrere Tage vertiefte Kenntnisse zu "Hildegard von Bingen" (25., 27. 28. Mai; Leben und Wirken, Kräuterbeet, Herstellen von Mitteln), "Natürlich Gärtner - Grüne Selbstversorgung in Theorie und Praxis (11., 12. März, 3., 4. Juni; aussähen, pikieren, Stecklinge schneiden, Beet vorbereiten) und "Grundlagen Ziegenhaltung und Milchverarbeitung" (29., 30. April, unter anderem käsen) erlangen.

Weitere Veranstaltungen wie das kleine oder große Hofdiplom, "Vom Schaf zum Schal" oder stricken sind auf der Internetseite aufgeführt oder auf Anfrage zu erfahren. Die Gelegenheit, das Selbstversorger-Anwesen Kleine Farm Rickelrath zu besuchen, bietet sich bei der Aktion offene Gartenpforte: Das Ehepaar Schreder nimmt am 21. Mai, 17. und 18. Juni, 22. und 23. Juli sowie 16. und 17. September daran teil.

Quelle: RP