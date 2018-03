Kölschrock-Legende in Wegberg-Beeck: Niedeckens BAP in Papes Garten

Die Weichen für das außergewöhnlichste Grillfest der Region sind gestellt: Kölschrock-Legende Wolfgang Niedecken kommt am Freitag, 31. August, mit BAP nach Wegberg-Beeck. Der Vorverkauf findet am Samstag, 17. März, statt. Von Markus Peggen und Michael Heckers

Gastgeber Christian Pape, der BAP bei sich zu Hause im außergewöhnlichen Ambiente seines Gartens von Haus Beeck präsentiert, hat eine besondere Verbindung zum Kölner Song-Poeten: "Wolfgang Niedecken hat nicht nur kölsche, sondern deutsche Musikgeschichte geschrieben und ist wie ich stets heimatverbunden geblieben", sagt der 44-Jährige.

Auf Einladung von Niedecken kam es vor wenigen Tagen in der Philharmonie Essen zu einem Familientreffen zwischen Christian Pape, Ehefrau Silvia, Tochter Amelie und Papes Produktionsleiterin Silke Müller sowie Wolfgang Niedecken und dessen Ehefrau Tina. Dabei wurde schnell deutlich, dass Niedecken und Pape auf einer Wellenlänge liegen. Tina Niedecken schleuste Familie Pape in die laufende Konzertprobe. Der 66-jährige Niedecken zeigte sich backstage bestens informiert über Papes Projekte: "Wir freuen uns wirklich riesig auf deinen Garten, das ist eine Hammer-Idee, ich mache seit 42 Jahren Musik, bin seit 38 Jahren Profi, aber so etwas ist mir noch nie untergekommen. Und den Vorverkauf zu Hause abzuhalten – unglaublich!" Augenzwinkernd fragte er dann: "Wie hat sich Nena denn im letzten Jahr bei dir geschickt?"

Open-Air-Fan Niedecken bedauert, "dass wir auf der Domplatte keine richtigen Konzerte mehr spielen können, weil Dauer und Lautstärke so stark reglementiert werden, dass ein ausgelassener Konzertgenuss nicht mehr möglich ist." Deshalb verspricht er auch die besonders volle Ladung "BAP" in Papes Innenhof: "Wir werden über drei Stunden alles geben und uns so richtig gehen lassen, natürlich mit allen Hits." Die Hitliste der Band ist ellenlang: Von "Verdamp lang her" und "Kristallnaach" Anfang der 80er Jahre über "Waschsalon" oder "Aff un zo" bis hin zum jüngsten Album "Lebenslänglich" prägt Niedecken wie kaum ein anderer die deutsche Musikszene, bleibt aber gleichzeitig immer seiner kölschen Seele treu: "Köln ist mein Heimathafen, der Ort von dem ich immer wieder aufbrechen und in den ich immer wieder zurückkehren kann." So fühlt sich auch Multitalent Pape, der inzwischen auch zu den Top-Künstlern im rheinischen Karneval gehört, gleichermaßen in Beeck. "Hochachtung, dass Du das auf diesem Niveau machst", sagte Niedecken und gestand: "Ich könnte nicht täglich zig Auftritte spielen".

Immerhin ist Tina Niedecken "ganz jeck" unterwegs und hat Pape auch schon live auf Kölns Bühnen gesehen. Sein Traum sei es immer gewesen, mit BAP und einem Zirkuszelt auf Tour zu gehen: "Ich habe mich nicht getraut, und du baust in deinem Garten einfach ein Spiegelzelt auf und machst 'Pape macht Zirkus‘ – klasse." Klar, dass Pape daraufhin eine private Einladung zu einer Vorstellung folgen ließ. "Pape macht Zirkus" ist inzwischen restlos ausverkauft.

Die beiden Familien verbindet übrigens noch eine nette Anekdote. Silvia Pape erzählt den Niedeckens, dass ihr erster gemeinsamer Konzertbesuch mit Christian 1994 beim Open-Air von BAP in Wegberg war. "Dann seid ihr ja schon rund 24 Jahre zusammen", sagte Tina Niedecken, "Wolfgang und ich feiern dieses Jahr Silberhochzeit". Vertraulich werden dann so manche Hochzeits-Erinnerungen offenbart. "Wir werden alles tun, damit ihr Euch in Eurem Silberhochzeitsjahr bei uns wohlfühlt", versprach Christian Pape und überreichte den beiden die "Pape grillt"-Grillschürze. "Zu Hause haben wir nur so komische Schürzen mit nackten Oberköpern drauf gedruckt", bedankte sich Tina Niedecken lachend, während Wolfgang Niedecken seine Schürze gleich anzog.

Der Vorverkauf für "Pape grillt" 2018 findet am Samstag, 17. März, wieder direkt am Veranstaltungsort, in Papes Garten im Haus Beeck (An Haus Beeck 1, 41844 Wegberg) statt. Die Eintrittskarten kosten 48 Euro inklusive aller Gebühren. Es werden maximal sechs Tickets pro Person abgegeben. Los geht es um 12 Uhr mittags solange der Vorrat reicht, bis spätestens 15 Uhr. Alle Kassen sind mit EC-Terminals zum bargeldlosen Bezahlen ausgerüstet. Für Gäste, denen eine Anreise zum Vorverkaufstag nicht möglich ist, gibt es parallel ein kleines Online-Angebot: Unter www.pape-grillt.de sind insgesamt 200 Tickets (maximal vier Karten pro Besteller) erhältlich. Der Online-Shop wird ebenfalls um Punkt 12 Uhr freigeschaltet.

Der Vorverkauf soll wieder ein echtes Erlebnis werden. Christian Pape und sein Team kümmern sich um das Wohl der Gäste. Dabei darf die eine oder andere Überraschung natürlich nicht fehlen.

Infos in der Übersicht: Vorverkauf am 17. März

Künstler Niedeckens BAP

Termin Freitag, 31. August 2018

Eintritt 48 Euro inklusive Gebühren

Vorverkauf Samstag, 17. März, um 12 Uhr im Haus Beeck, An Haus Beeck 1, 41844 Wegberg-Beeck.

Sponsoren Kreissparkasse Heinsberg, NEW, Physiotherapie Frank Hanswillemenke, Bauunternehmung H.-K. Jansen, Jacobs Automobile Erkelenz, Intorp Architekten, Elektro Roegels, Goertz Home Company, Gillrath Ziegel- und Klinkerwerke, Sommer Baustatik, Exner Steuerberatungsgesellschaft, alvortuna Versicherungen, KFZSV-Büro Bernd Gerighausen, Ramächers Gartengestaltung, H+L GmbH, Frankenheim.