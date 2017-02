Wegberg: Kontakte knüpfen in die Berufswelt

Damit der Übergang von Schule in den Beruf funktioniert, ist frühzeitige Berufsorientierung für Schüler wichtig. Eine gute Möglichkeit, Kontakte in die Berufswelt zu knüpfen, ist die Wegberger Berufsinfobörse Job-Info-Live. Von Michael Heckers

Wie sieht eigentlich der Arbeitsalltag eines Zollbeamten aus? Wie viel verdient eine Bankkauffrau? Und welche berufliche Perspektive haben Vermessungstechniker? Diese und weitere Fragen zu unterschiedlichen Berufsfeldern beantworten Experten aus den jeweiligen Branchen während der Berufsinformationsbörse am Samstag, 18. Februar, von 10 bis 13 Uhr im Schulzentrum an der Maaseiker Straße. Die Wegberger Informationsbörse über Beruf und Berufsbildung Job-Info-Live gilt als die größte nichtkommerzielle Veranstaltung ihrer Art in der Region.

"Zur 18. Auflage werden 82 Aussteller erwartet, die aus mehr als 200 unterschiedlichen Berufsfeldern berichten", sagte Bürgermeister Michael Stock gestern während der Pressekonferenz in der Wegberger Mühle. Die Stadt Wegberg organisiert die Job-Info-Live in Kooperation mit den Schulen im Schulzentrum, Maximilian-Kolbe-Gymnasium, Edith-Stein-Realschule und Schule am Grenzlandring (Hauptschule). "Auch in diesem Jahr konnten viele Eltern, Ehemalige, regionale und überregionale Firmen, Institutionen und Hochschulen für unsere Veranstaltung gewonnen werden", sagte Gymnasiallehrer Robert Pauck, der die Job-Info-Live gemeinsam mit einem Organisationsteam auf die Beine stellt. Zu den Ausstellern gehören unter anderem die Addmore GmbH (Softwareentwickler), Bundespolizei, Bundeswehr, Deutsche Bahn AG (Elektroniker, Gleisbauer, Eisenbahner), Driescher KG (Industriemechaniker, Fachlagerist) Edeka Endt, (Einzelhandelskaufleute), Polizei Heinsberg, Rheinische Post (Verlagskaufleute, Redakteur) und die Siemens AG. Auch Vertreter von Bildungseinrichtungen Hochschulen wie Fontys University Venlo, Forschungszentrum Jülich, RWTH Aachen und EBS Universität für Wirtschaft und Recht stehen als Ansprechpartner bereit. Die Schulleiterinnen Dr. Barbara Tillmanns (MKG), Karin Viethen (ESR) und Helga Mitzkeit (GHS) bezeichnen die Job-Info-Live als wesentliches und erfolgreiches Element der Berufsorientierung für ihre jeweilige Schule. Speisen und Getränke werden während der Berufsinformationsbörse von den freiwilligen Helfern des German-American-Partnership-Programms (GAPP) am Maximilian-Kolbe-Gymnasium angeboten.

Quelle: RP