Wegberg: Kritik an Wassenbergs Windrad-Plänen

Wassenberg plant, eine Fläche für Windräder im Birgelener Wald auszuweisen. Viele Bürger und die Stadtverwaltung in Wegberg sind dagegen. Gemeinsame Ziele der Nachbarstädte gerieten in Gefahr. Von Michael Heckers

Gegen das Vorhaben der Stadt Wassenberg, die eine 53,4 Hektar Konzentrationsfläche für Windenergieanlagen im Birgelener Wald ausweisen möchte, regt sich nun auch in Wegberg Widerstand. Technischer Beigeordneter Rudolf Fabry berichtet von Anrufen von Bürgern aus Wildenrath und Dalheim, die eine Lärmbelästigung durch die Windräder befürchten. Teile dieser Wegberger Ortschaften liegen näher an der geplanten Konzentrationsfläche für Windenergieanlagen im Birgelener Wald als die Orte auf Wassenberger Stadtgebiet.

Die Stadt Wassenberg plant, innerhalb der Fläche im Birgelener Wald vier bis sechs Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von 150 bis 200 Metern zu errichten. Der Standort der Konzentrationsfläche liegt mitten im Birgelener Wald, rund 800 Meter Luftlinie entfernt vom Wegberger Stadtteil Dalheim, 900 Meter zur Dalheimer Mühle, 1100 Meter entfernt von Wildenrath und rund 1000 Meter entfernt vom Wassenberger Ortsteil Rosenthal. Heutzutage stehen auf der ausgewiesenen Konzentrationsfläche überwiegend Nadelgehölze, Teile der Fläche werden für Weihnachtsbaumkulturen genutzt.

Die Stadt Wegberg steht de Plänen der Nachbarstadt zur Ausweisung der Konzentrationszone für Windenergieanlagen im Birgelener Wald ablehnend gegenüber. Nach Ansicht der Verantwortlichen der Mühlenstadt gefährdet das Vorhaben die Belange der Tourismusförderung und der Naherholung. Bereits im Jahr 2013 hatte die Wegberger Stadtverwaltung zu den Planabsichten der Stadt Wassenberg angeregt, den Belangen der Tourismusförderung und der Naherholung ein höheres Gewicht einzuräumen und von der Errichtung von Windrädern im Birgelener Wald abzusehen. Die Planunterlagen lagen vom 21. Dezember 2016 bis 23. Januar 2017 öffentlich aus.

In einer Stellungnahme zum Vorhaben der Stadt Wassenberg teilt die Stadt Wegberg mit, dass sie Pläne zur Förderung regenerativer Energien grundsätzlich begrüßt. Dabei sei es jedoch erforderlich, die einzelnen Belange einer gerechten Abwägung zu unterziehen, um so einen breiten gesellschaftlichen Konsens zu erreichen.

In beiden Städten ist es erklärte Zielsetzung, die naturräumlichen Qualitäten zu erhalten und im Sinne des sanften Tourismus zu erschließen und weiterzuentwickeln. Die Windradpläne der Stadt Wassenberg stehen dieser Zielsetzung nach Auffassung der Stadt Wegberg entgegen. Es bestehe die Gefahr, dass die gemeinsamen Bestrebungen zur Förderung des Kurzzeittourismus konterkariert werden. "Durch die geplanten Windenergieanlagen wird sich, neben einer visuellen Beeinträchtigung im Nahbereich, insbesondere die Lärmbelästigung in einem weiten Umkreis deutlich erhöhen", heißt es in der Stellungnahme der Stadt Wegberg. Für ruhesuchende Besucher würden dadurch vermutlich große Bereiche der grenzüberschreitenden Wald- und Heideflächen unattraktiver. "Es wird die Gefahr gesehen, dass die Nationalparkregion Meinweg insgesamt an Bedeutung verlieren wird", heißt es. Als Konsequenz sei eine deutlich Abnahme der Wirtschaftskraft im Sektor Tourismus zu befürchten. Davon werde besonders das beliebte Ausflugslokal Dalheimer Mühle betroffen sein. Außerdem weise die beabsichtigte Konzentrationszone eine ungünstige Windhöffigkeit auf. Somit ließen sich innerhalb der Waldflächen Windenergieanlagen nur dann wirtschaftlich betreiben, wenn die Gesamthöhe mindestens 150 oder 200 Meter betrage. Neben der erforderlichen Höhe werden die Eingriffe in das Landschaftbild durch die Lage der geplanten Anlagen auf der Kuppe des Höhenzugs deutlich verschärft.

Die Stadt Wegberg weist in ihrer Stellungnahme zu den Wassenberger Windrad-Plänen außerdem darauf hin, dass sie selbst sich dazu entschieden habe, für weitere Konzentrationszonen für Windenergieanlagen keine Waldflächen in Anspruch zu nehmen, sondern die Wälder auch für nachfolgende Generationen zu erhalten, zu pflegen und zu entwickeln.

