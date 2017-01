Wegberg: Kuh Dolly im Klinkumer Gürzenich

Die KG Sonn Männ Klinkum feiert ihr 6 x 11-jähriges Bestehen. Karten für die Veranstaltungen gibt es ab 8. Januar Von Michael Heckers

Die Karnevalsgesellschaft Sonn Männ 1951 aus Klinkum feiert in dieser Session ihr 66-jähriges Bestehen. Abgeleitet von diesem närrischen Geburtstag lautet das Motto: "6 x 11 im Narrenboot, mit us fiere, dat jeiht joot". Das Programm, eine erstklassige Bühnengestaltung und nicht zuletzt die Gesamtatmosphäre im Saal Grand Sato sollen für einen Wohlfühlcharakter im "Klinkumer Gürzenich" sorgen, natürlich mit dem gewohnten Sonn Männ-Service.

Auch in der Jubiläumssession werden die Sonn Männ traditionell von ihrem Kinderprinzenpaar regiert. Bereits auf der großen Gratulationsparty wurden die Regenten nebst Gefolge vorgestellt. Prinz Emil (Hörter) und Prinzessin Jule (Oden) werden gemeinsam mit den Pagen Marie (Oden) und Maximilian (Bauer) und in Begleitung von Junior-Hoppeditz Frauke bis Aschermittwoch die Spitze der Gesellschaft bilden und auf allen Sitzungen und Feiern für ausgelassene Stimmung sorgen. Folgende Veranstaltungen bietet die KG Sonn Männ Klinkum in ihrer Jubiläumssession an: Kellerparty, Freitag, 17. Februar Geselliger und ungezwungener Karnevalsauftakt im Saal-Keller bei kühlen Getränken und freiem Eintritt! Was will man mehr? Höhepunkt des Abends sind mit Sicherheit die Livemusik-Einlagen vom Klinkumer Jong Ingo Cremers - da ist gute Stimmung garantiert.

Passend zum Jubiläum gibt es ab 19.33 Uhr "6 x 11 Happy Minutes" - zwei Getränke zum Preis von einem. 1. Jubiläumssitzung, Samstag, 18. Februar Abwechslungsreiches Programm, unter anderem mit Oberschwester Helga, den 2 Lausbuben, Peter Kerscher mit seiner Kuh Dolly (bekannt aus ZDF und WDR), Garde- und Showtänzen, dem Männerballett XXL - The Dancecompany, De Kloetschköpp sowie So!lala in neuer Besetzung.

Große Kindersitzung, Sonntag, 19. Februar Alles, was das Kinderherz begehrt - Spiele, Vorträge, Tänze befreundeter KGs. Der Einlass erfolgt erst ab 14 Uhr. Es gilt freie Platzwahl, jedoch weist die KG darauf hin, dass Einlass keinen Anspruch auf einen Sitzplatz gewährt.

Kinderfest mit Bühnenprogramm, Karnevalsfreitag, 24. Februar Ein Mix aus Kinderfest und Kindersitzung. Die kleinen Gäste werden mit witzigen Spielen, Musik, viel Kamelle und mitreißenden Showtänzen begeistert. Der Einlass erfolgt ab 15 Uhr. Es gilt freie Platzwahl, jedoch gewährt der Einlass keinen Anspruch auf einen Sitzplatz.

Next-Generation-Party 4.0, Karnevalsfreitag, 24. Februar Die beliebte Disco-Party geht mittlerweile in die vierte Runde! Erneut wurde für die Party-Jugend DJ Maxxwell verpflichtet und wird auch in diesem Jahr wieder einen Special Guest im Gepäck haben. Beide Top-DJs werden die Massen begeistern.

Karnevalspaaarty, Karnevalssamstag, 25. Februar Back to the roots - mit der "Good-Vibes-Partyband" wurde wieder eine Klinkumer Band verpflichtet, die mit ihrem Repertoire aus den Bereichen Party, Karneval, Rock, Pop und Charts die Gäste zum Feiern animieren wird. Eine Prämierung der schönsten Kostüme erfolgt nach wie vor und auch hier heißt es ab 19.33 Uhr "6 x 11 Happy Minutes" - zwei Getränke zum Preis von einem (Ausgenommen Pittermännchen und Cocktails).

2. Jubiläumssitzung, Karnevalssonntag, 26. Februar Abwechslungsreiches Programm u. a. mit Oberschwester Helga, den 2 Lausbuben, Peter Kerscher mit seiner Kuh Dolly (bekannt aus ZDF und WDR), Garde- und Showtänzen, dem Männerballett XXL - The Dancecompany, De Kloetschköpp sowie So!lala in neuer Besetzung.

Jubiläumsparty, Samstag, 6. Mai Der Höhepunkt der Jubiläumssession: Der KG Sonn Männ ist es gelungen, zwei Top-Bands aus dem Kölner Karneval zu verpflichten: Kasalla und die Paveier. Abgerundet wird das Programm durch die Kloetschköpp und den Moderator des Abends, Hastenraths Will. Nur noch wenige Karten gibt es an den Vorverkaufsstellen Buchhandlung Kirch, Optik Alberty und Mona's Spielwaren in Wegberg zu kaufen. Karten können auch per E-Mail an info@sonn-maenn.de bestellt werden.

Quelle: RP