später lesen Wegberg Mit dem Aktionskreis auf dem Aachener Krippenweg FOTO: ie FOTO: ie Teilen

Twittern







Das Interesse an der jüngsten Besichtigungsfahrt des Aktionskreises Wegberger Mühle (AWM) war so groß, dass Organisatorin Maria Zohren gleich zwei Busse ordern musste. Verständlich in der Vorweihnachtszeit - denn das Ziel war der Aachener Krippenweg. Unter fachkundiger Führung lernten die annähernd 90 AWM-Mitreisenden eine große Vielfalt unterschiedlicher Krippen-Darstellungen und deren Entstehungsgeschichte kennen.