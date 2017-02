Wegberg: Mühlen-Bündnis - das sagen die anderen

SPD und Freie Wähler nehmen das von CDU, FDP und AfW vereinbarte "Mühlen-Bündnis" unaufgeregt zur Kenntnis. Bürgermeister Stock hat bereits einen Gesprächstermin anberaumt. Die Grünen kündigen eine Stellungnahme an. Von Michael Heckers

Wenig überrascht zeigen sich Bürgermeister Michael Stock, die SPD und Freien Wähler Wegberg (FWW) über die Ankündigung von CDU, FDP und AfW, künftig als "Mühlen-Bündnis" die politische Verantwortung in Wegberg übernehmen zu wollen. Bürgermeister Michael Stock hat die Fraktionsvorsitzenden der neuen Koalition für kommenden Montag zu einem Gespräch eingeladen, um "Grundsätze der Kommunikation" und die Frage zu klären, "wie wir künftig miteinander umgehen". Er hofft, dass die Dreierkoalition bestrebt ist, mit und nicht gegen die Stadtverwaltung zu arbeiten.

CDU, FDP und die Wählergemeinschaft Aktiv für Wegberg (AfW) verständigten sich auf eine dauerhafte politische Kooperation bis zur Kommunalwahl 2020. Sie unterzeichneten am Donnerstag in der Wegberger Mühle das gemeinsame Programm "20 Punkte bis 2020" (unsere Redaktion berichtete). Der Wegberger Rat besteht aus 36 Ratsleuten, CDU (15), FDP (3) und AfW (3) kommen gemeinsam auf 21 Sitze und haben damit die Mehrheit. Die Bündnispartner erklärten am Donnerstag auch, dass sie einer Zusammenarbeit mit weiteren Fraktionen offen gegenüber stünden.

"Es wird jetzt nur offiziell gemacht, was diese Fraktionen bereits seit einiger Zeit praktizieren", sagt SPD-Fraktionschef Ralf Wolters. Er äußert die Hoffnung, dass er das vor einiger Zeit gebrauchte Wort "Verhinderungskoalition" in Zukunft nicht mehr gebrauchen müsse. Das Bündnis solle seiner Verantwortung für die Stadt Wegberg gerecht werden. Die 20 Punkte, die das Bündnis bis 2020 verwirklichen möchte, bezeichnen nach Ansicht von Ralf Wolters eine Reihe von Themen, die auch die SPD seit langem auf der Agenda habe. "Bedenklich finden wir aber die Bezeichnung der Koalition als ,Mühlen-Bündnis'", erklärt Wolters. Die Mühlen seien Identifikationsmerkmale der Stadt Wegberg für alle Bürger und Touristen und könnten nicht Beute einiger Parteien sein. Ein bisschen Ironie kann sich der SPD-Fraktionschef nicht verkneifen: "Sorgen macht uns allerdings die Drohung von Christoph Böhm, das Bündnis werde Wegberg in die ,Erfolgsspur' zurückführen." Zurückführen hieße ja, so erklärt Wolters weiter, die Stadt wieder in eine bereits ausgetretene Spur zu bringen. "Diese Spur, die insbesondere von CDU und FDP gelegt worden ist, hat uns in den Jahren 2009 bis 2014 über zehn Millionen Euro mehr an Schulden gebracht. In diesem Zusammenhang darf ich darauf hinweisen, dass die Stadt Wegberg unter der Führung von Bürgermeister Michael Stock innerhalb der letzten zwei Jahre den Schuldenberg um zehn Millionen Euro abgebaut hat."

Dass die Freien Wähler Sachentscheidungen weiterhin unabhängig von Kooperationen zwischen Fraktionen treffen wollen, erklärt deren Fraktionsvorsitzender Thomas Nelsbach. "Wo die Mehrheiten herkommen, spielt doch keine Rolle", sagt er und verweist darauf, dass die Freien Wähler zuletzt sowohl Anträge mit der FDP als auch mit der AfW gestellt haben. "Für uns ändert sich nichts, auch wenn es jetzt offiziell ein ,Mühlen-Bündnis' gibt. Wir bieten allen Ratsfraktionen die Zusammenarbeit an."

Die Grünen treffen sich heute zu einer internen Sitzung. Die Fraktion wollte auf Anfrage unserer Redaktion noch keinen Kommentar zum neuen "Mühlen-Bündnis" abgeben. Fraktionschefin Christiane Merz-Valsamidis kündigt eine Stellungnahme für die nächsten Tage an.

