Wegberg: Närrischer Lindwurm XXL

Die motivische Vielfalt der 36 Wagen, Fußtruppen und drei Musikgruppen beeindruckte. Dreigestirn reiste standesgemäß in prächtiger "Kutsche". Von Nicole Peters

Es lief wortwörtlich alles am Schnürchen: Pünktlich um 14.11 Uhr setzte sich der Rosenmontagszug auf der Bahnhofstraße in Bewegung. Freudig wurden die Teilnehmer von Präsidentin Sonja Opwis begrüßt, die mit weiteren Vorstandsmitgliedern der veranstaltenden KG "Flöck op" hoch oben auf dem Elferratswagen stand.

Es war eine große Zahl an jecken Teilnehmern, die sie nach und nach willkommen hieß: Mit insgesamt 64 Gruppen - davon 36 große Mottowagen, Fußgruppen und drei Musikgruppen - hatte sich ein überaus stattlicher närrischer Lindwurm formiert, der von den Zuschauern am Rand mit viel Enthusiasmus und großem "Helau" empfangen wurde. Piraten waren ein großes Thema, ebenso Spielfilmfiguren oder Fantasiegestalten.

Rund zwei Drittel der Teilnehmer kamen aus dem Wegberger Stadtgebiet - für Wegberger Verhältnisse ein "Zoch" in Übergröße und in diesem Jahr gleichzeitig der zweitgrößte im Kreis Heinsberg. Dabei gab es eine Menge zu sehen und viel Kamelle zu fangen. "Kung Fu Panda" lautete etwa das Motto bei den Gerderathern: Sie hatten eine quicklebendige bärige Truppe an Bord. Ein Heer von friedlichen Legionären brachte "Golkrath op Jück" zu "Asterix und Obelix" mit in die Mühlenstadt. Für ein besseres Fortkommen hatten sich die "Cowboys" des Bauerncafés Tüschenbroich einfach die Pferde aus Alexas Ponyparadies um die Hüften gebunden. Während die Nachwuchstruppe "Karnevalsfreunde Tüschenbroich" als "Holzfäller" mit wehenden Fahnen ihre zweite Leidenschaft, nämlich für den Fußballverein "Borussia MG", verrieten.

Aus Merbeck kommend, mischte eine ganze Reihe fantastischer Gestalten mit: So hatte Rotkäppchen ein Rudel grauer Wölfe im Schlepptau, und mit Almhütte oder Eskimos verbreiteten sie echte Wintergefühle. Mit großem Aufgebot war zudem die KG "Sonn Männ" Klinkum vertreten. Passend zu ihrem Jubiläum starteten die Narren unter dem Motto "6 x 11 im Narrenboot - mit us fiere, dat jieht joot" voll durch. Ebenso waren die Karnevalsvereine aus Dalheim, Rath-Anhoven und Gerichhausen mit bunten Abordnungen vertreten. Weitere Teilnehmer, die Staunen hervorriefen: beispielsweise der große Wagen der "Wildenrather Joldfasähnchen" "Die Camper", der als riesiger Campingwagen entspannte Urlauber verschiedener Generationen an Bord hatte. Oder das sportliche Thema "American Football", das die "Karnevalsfreunde Jackerath" als breitschultrige Typen zum kürzlich veranstalteten Mega-Event Superbowl umsetzten.

Der Komiteewagen der KG "Flöck op" bereitete schließlich den Weg für das strahlende Dreigestirn Prinz Thorsten I., Bauer Bernd und Jungfrau Rosa: Sie zogen standesgemäß im als prächtige Kutsche gestalteten Prinzenwagen durch die Straßen und brachten mit vollen Händen die süßen Waren unter die Besucher - von 12.000 berichtete die Polizei.

Quelle: RP