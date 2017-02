Wegberg: Offene Fragen zu Friedhofsgebühren

Der Rat soll neue Friedhofsgebühren beschließen. Doch wie setzen sich diese zusammen? Samstags sollen keine Bestattungen mehr möglich sein. Von Michael Heckers

Dass die theoretischen Grundlagen zur Berechnung von städtischen Gebühren mitunter äußerst komplex sind, erfahren Wegbergs Kommunalpolitiker zurzeit im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Beschluss für eine neue Friedhofsgebührensatzung. Eigentlich sollte die neue Satzung, die überwiegend höhere Gebühren für die unterschiedlichen Bestattungsformen auf Wegberger Friedhöfen vorsieht (unsere Redaktion berichtete), längst beschlossen sein. Doch auch nachdem die Wegberger Stadtverwaltung einen umfangreichen Fragenkatalog der CDU beantwortet hat, sahen die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses von einer Beschlussempfehlung für die Ratssitzung am Dienstag, 21. Februar, ab.

"Wir wollen nachvollziehen können, wie sich die Gebührenkalkulation zusammensetzt", forderte Ratsmitglied Ralf Schmelich (CDU). Dass dies offensichtlich nicht der Fall ist, wurde aufgrund der vielen Fragen deutlich, die am Dienstagabend während der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses im Wegberger Rathaus an die Verwaltung gerichtet wurden. Ordnungsamtsleiter Ulrich Schulz erklärte, dass die Verwaltung bemüht sei, angesichts der vielen unterschiedlichen Bestattungsformen Gebührengerechtigkeit herzustellen. Deshalb müssten beispielsweise Faktoren wie die Größe der genutzten Fläche, die Auswirkungen auf die Pflegekosten der Friedhöfe und die jeweiligen Nutzungsvorteile einzelner Bestattungsformen in die Gebührenkalkulation mit eingearbeitet werden. Das macht die Kalkulation kompliziert: Nicole von den Driesch von der Wählergemeinschaft Aktiv für Wegberg (AfW) war nicht ersichtlich, wie eine Gebührensteigerung bei einer einzelnen Bestattungsform um rund 100 Prozent zu begründen sei. "Wie sollen wir das den Bürgern erklären?", sagte sie. Auch Christoph Böhm (FDP) fragte mit Blick auf die umfangreiche Verwaltungsvorlage zu diesem Thema, warum das Urnenreihengrab mit einer Gesamtsumme von 1060 Euro im Vergleich zu allen anderen Kommunen im Gebiet des Kreises Heinsberg am teuersten sei und in Wassenberg beispielsweise nur 341 Euro kostet. Die hohen Unterschiede konnten sich Politiker nicht erklärten: Während in Wegberg der neue Gebührensatz beim Reihengrab künftig bei 1070 Euro liegen soll, werden in der Stadt Heinsberg 360 Euro fällig, in Gangelt 1800 Euro. Ulrich Schulz warnte davor, die Gebührensätze der unterschiedlichen Kommunen miteinander zu vergleichen, weil sie teils auf unterschiedlichen Berechnungsmodellen und völlig anderen Voraussetzungen basierten.

Die CDU übte vor allem Kritik an dem Vorhaben, dass es künftig samstags keine Beisetzungen mehr geben soll. Die Stadtverwaltung hatte die Streichung damit begründet, dass schon länger kein Personal beim Baubetriebshof für Beisetzungen an Samstagen zur Verfügung stehe. Hinzu komme, dass bei 280 Bestattungen im Jahr 2016 nur für sechs Bestattungen eine Samstagsbeisetzung nachgefragt worden sei.

Erste Beigeordnete Christine Karneth stellte während der Diskussion klar, dass das Bestattungswesen eine kostendeckende Einrichtung sei. "Wir dürfen keinen Gewinn machen", sagte sie. Außerdem weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass die Kalkulation durch die örtliche Rechnungsprüfung geprüft worden sei.

Bürgermeister Michael Stock schlug am Ende der Diskussion vor, dass sich die Fraktionen direkt an die zuständigen Sachbearbeiter im Rathaus wenden sollen, um die noch offenen Fragen zu klären. Beschlossen werden soll die neue Friedhofsgebührensatzung während der nächsten Ratssitzung am Dienstag, 21. Februar.

Quelle: RP