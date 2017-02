Nach Zeugenhinweisen: Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

Die Wegberger Feuerwehr wurde am Dienstagabend zu einem Brand im Wegberger Ortsteil Rickelrath gerufen. Dort stand ein Wohnwagen in Flammen. Nach dem Einsatz nahm die Polizei einen mutmaßlichen Brandstifter fest. Von Michael Heckers

Wie die Polizei berichtet, brannte am Dienstag, 7. Februar, gegen 19.50 Uhr, am Molzmühlenweg in Rickelrath aus bisher noch ungeklärter Ursache ein Wohnanhänger. Durch Hinweise von Zeugen geriet eine Person in das Visier der Polizei. Diese befand sich während des Einsatzes der Feuerwehr vor Ort.

Die Würdigung der Zeugenaussagen begründete einen dringenden Tatverdacht, so dass der Verdächtige vorläufig festgenommen wurde, teilt die Polizei mit. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Liste der Einsätze für die Wegberger Feuerwehr der vergangenen sieben Wochen fällt ungewöhnlich lang aus. Für folgende Einsätze konnte die Polizei Brandstiftung als Ursache bislang nicht ausschließen:

Dienstag, 7. Februar, 19.48 Uhr, Rickelrath: Die Feuerwehr wird zu einem brennenden Wohnwagen an der Straße Am Telt in Rickelrath gerufen. Der Wohnwagen brennt komplett aus. Eine angrenzende Garage wird beschädigt. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei ermittelt.

Sonntag, 29. Januar, 22 Uhr, bis Montag, 30. Januar, 13 Uhr, Rickelrath: Ein Unbekannter versucht, einen silberfarbenen Ford Fiesta anzuzünden. Das Fahrzeug stand an der Straße In Bollenberg. Die Polizei geht aufgrund der vorhandenen Spurenlage von einer versuchten Brandstiftung aus und nimmt eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung auf.

Sonntag, 29. Januar, 19.26 Uhr, Berg, Großbrand in Berg: Auf einem Unternehmensgelände im Gewerbegebiet brennen Plastikcontainer und die Fassade des Firmengebäudes. Beim Großeinsatz wird die Wegberger Feuerwehr vom ABC-Zug des Kreises Heinsberg und das Drehleiterfahrzeug aus Erkelenz verstärkt. Verletzt wird niemand. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Ein Brandsachverständiger nimmt Ermittlungen auf.

Donnerstag, 26. Januar, 22.43 Uhr, Schwaam: Das Reetdach eines Hauses an der Rickelrather Straße brennt. Das Unglück endet glimpflich, weil eine Autofahrerin den Bewohner informiert und er den Brand schon in der Entstehung mit einer Decke löschen kann. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Mittwoch, 25. Januar, 19.57 Uhr, Petersholz: Die Feuerwehr wird nach Petersholz gerufen, weil dort ein Baum in Flammen steht. Die Ursache für das Feuer ist unklar.

Sonntag, 15. Januar, 21.02 Uhr, Rickelrath: Die Feuerwehr wird zu einem Pkw-Brand an der Straße Am Telt gerufen. Zwei Autos brennen aus. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Dienstag, 3. Januar, 10.43 Uhr, Wildenrath: Auf dem Gelände des Golf Clubs im Wegberger Ortsteil Wildenrath brennt ein Gartenhaus komplett ab. Die Ursache für das Feuer ist unklar.

Freitag, 30. Dezember, 19.20 Uhr, Rickelrath: An der Dülkener Straße, brennen ein Mülleimer und eine Bushaltestelle aus Holz. Die Ursache für das Feuer ist nicht bekannt.

Freitag, 30. Dezember, 18.37 Uhr, Wegberg: An der Wegberger Realschule im Schulzentrum an der Maaseiker Straße brennt ein Mülleimer. Die Ursache: unklar.

Montag, 26. Dezember (2. Weihnachtstag), 2.40 Uhr, Rickelrath: An der Dülkener Straße in der Nähe des Kiosk steht ein Auto in Flammen. Das Fahrzeug brennt aus. Der Einsatz für die Feuerwehr ist um 3.37 Uhr beendet. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Montag, 26. Dezember (2. Weihnachtstag), 5.27 Uhr, Rickelrath: Nächster Einsatz für die Feuerwehr in der gleichen Nacht: Wieder steht ein Auto in Flammen, wieder an der Dülkener Straße, diesmal aber außerhalb des Ortes, und zwar auf dem Gelände des Campingplatzes Heidehaus. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Sonntag, 25. Dezember (1. Weihnachtstag), 18.13 Uhr, Klinkum: An der Straße Am Tömp brennt eine Hausfassade. Mehrere Mülltonnen stehen in Flammen. Die Brandursache ist nach Angaben der Wegberger Feuerwehr unklar.