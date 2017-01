Metzger in Klinkumer Geschäft mit einer Waffe bedroht.

Zwei Männer betraten am Dienstag gegen 21.50 Uhr den Produktionsraum einer Metzgerei an der Alten Landstraße in Klinkum. Sie hatten ihre Gesichter mit Schals verdeckt und einer bedrohte den dort zurzeit arbeitenden 62-jährigen Metzger mit einer Schusswaffe. Es wurde Geld gefordert und der Mann zu Boden gedrückt. Als er laut um Hilfe rief, verließen die beiden Täter das Haus und rannten in den Eintrachtsweg davon.

Einer der Täter war laut Polizeibericht etwa 20 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß. Er trug einen grünen Parka mit Mütze und einen dunklen Schal. Dieser Mann sprach aktzentfreies Deutsch. Sein Komplize war etwa 1,80 Meter groß und im gleichen Alter. Er war mit einem blauen Parka samt Kapuze bekleidet. Auch er hatte einen dunklen Schal vor seinem Gesicht.

Die Polizei bittet Zeugen dieses versuchten Raubes und Menschen, die Hinweise zur Tat und den beiden verdächtigen Männern geben können, sich zu melden: Telefonnummer 02452 9200 beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg.

Quelle: RP