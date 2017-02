Wegberg: Von Blind Date Trio bis Tote Ärzte

Von Jazz bis Rockmusik: Neun Veranstaltungen stehen im Programm des Musikfrühlings 2017. Von Michael Heckers

Von Jazz bis Rockmusik, von Solokünstlern bis zum Orchester: Mit neuen Veranstaltungen hat der Musikfrühling 2017 der Stadt Wegberg reichlich Abwechslung im Programm. Los geht's am 5. März.

Sonntag, 5. März, 11 Uhr Im Musiksaal des Beecker Vincentiushauses heißt es ab 11 Uhr: "Das junge Konzertpodium". Zum zehnten Mal sind auf Einladung des Kulturförderkreises Opus 512 Preisträger des Deutschen Tonkünstlerverbandes (DTKV) zu Gast.

Freitag, 10. März, 20 Uhr In der Wegberger Mühle steht ein Jazzkonzert mit dem "Blind Date Trio" auf dem Programm: Das ist ein außergewöhnliches Konzert, denn der Partner des Kulturrings, der Schlagzeuger André Spajic, spielt mit dem Pianisten Marcus Schinkel und dem Bassisten Stefan Berger, die sich nicht kennen und noch nie miteinander gespielt haben - deshalb Blind Date.

Sonntag, 19. März, 18 Uhr Die Orgel gilt als Königin der Instrumente und kann als Soloinstrument gespielt oder mit anderen Instrumenten kombiniert werden. Letztere Konzerte werden "Orgel-Plus" genannt. Als solches wird das 46. Orgelkonzert in der Kirche St. Vincentius Beeck aufgeführt. Als Interpreten hat der Kulturförderkreis Opus 512 mit Stefanie Kunschke (Sopran), Matthias Jüttendonk (Trompete) und Udo Witt (Orgel) eine exzellente Solistin und zwei ausgezeichnete Instrumentalisten verpflichtet. Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 14 Euro im Beecker Lädchen, beim Reisebüro Scholz in Wegberg, bei der Volksbank Wegberg und in der Buchhandlung Viehausen in Erkelenz oder bei Opus 512 erhältlich.

Samstag, 1. April, 20 Uhr Die 35 Aktiven des Musikvereins Rath-Anhoven haben für ihr Frühjahrskonzert im Forum Wegberg ein Programm erarbeitet, das von typischer Blasmusik über klassische Arrangements bis hin zu modernen Kompositionen reicht. Unter der Leitung des neuen Dirigenten Rolf Deckers kommen Werke unter anderem von Peter Maffay, Santiano und Reinhard Mey zur Aufführung. Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Filiale der Volksbank Rath-Anhoven, bei der Gärtnerei Roegels, bei Blumen Fervers in Beeck sowie bei allen Mitgliedern des Musikvereins Rath-Anhoven zum Preis von acht Euro erhältlich.

Sonntag, 7. Mai, 19 Uhr Seit fast 30 Jahren ist die Wegberger Musikgruppe "Quod libet" fester Bestandteil der lokalen und überregionalen Musikszene. Musik mit virtuosen Titeln aus dem keltischen Bereich, aber auch Interpretationen unvergesslicher Songs von Mark Knopfler, Toto, Kansas, Garry Moore, Pink Floyd und Richie Blackmore zählen zum Repertoire der Gruppe. Das vom Stadtmarketing veranstaltete Konzert beginnt um 19 Uhr in der Wegberger Mühle.

Sonntag, 14. Mai, 18 Uhr Bereits zum 23. Mal bestreitet das Heerlener Salonorchester "Da Capo" unter Leitung von Ernest Frissen das traditionsreiche Muttertagskonzert im Forum Wegberg. Neben Märschen, Polkas und Walzern bringen sie eine Auswahl berühmter Melodien aus Oper, Operette und Musical zu Gehör, die dem Muttertag eine schwungvolle Note geben.

Freitag, 19. Mai, 20 Uhr Zu einem Jazzkonzert mit Barbara Barth und dem Ellington Trio lädt der Kulturring in die Wegberger Mühle ein. Barbara Barth ist Absolventin der Folkwang Universität der Künste in Essen. Mit Gero Körner (Klavier) und Caspar van Meel (Kontrabass) bildet sie das Ellington Trio, das Stücke des bekannten Komponisten, Pianisten und Big-Band-Leiters Duke Ellington interpretiert. Das Ellington Trio wird von André Spajic am Schlagzeug unterstützt.

Samstag, 20. Mai, 20.30 Uhr Ein Rockkonzerterlebnis der besonderen Art versprechen "Die Toten Ärzte". Auf der Bühne am Rathausplatz servieren sie die besten Songs der Ärzte und Toten Hosen. Beliebt ist auch ihr Song "St. Pauli - Die Hymne", der gemeinsam mit den Fußball-Spielern des Hamburger Kultklubs eingesungen wurde.

Samstag, 27. Mai, 19 Uhr Den Schlusspunkt des Wegberger Musikfrühlings setzt das Konzert der Männerchöre Liederkranz Wegberg und Rather Dorfspatzen im Forum Wegberg. Die Besucher erwartet ein kurzweiliger Konzertabend mit einer bunten Mischung aus Filmmusik der 1940er und 1950er Jahre sowie bekannte Melodien aus Kabarett und Musical vom Broadway. Neben der gastgebenden Chorgemeinschaft ist auch das Salonorchester "Die Plüsch-Symphoniker" aus Mönchengladbach zu hören. Das Konzert steht unter der Gesamtleitung von Helmut Misgaiski. Eintrittskarten zum Preis von zwölf Euro gibt es bei allen Sängern und beim Bürgerservice im Rathaus.

