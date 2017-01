Erkelenz: Vorsicht, Fledermäuse!

Fledermäuse nutzen versteckte Baumhöhlen und enge Mauerspalten zum Überwintern. Wenn ihre Winterruhe gestört wird, sind die geschützten Tiere in Lebensgefahr. Von Michael Heckers

Schon seit 28 Jahren engagiert sich Michael Straube vom NABU-Kreisverband Heinsberg ehrenamtlich für den Fledermausschutz. Doch einen solchen Fall hat selbst der erfahrene Fledermausexperte noch nicht erlebt. "Es war das erste Mal in dieser langen Zeit, dass ich nach einem Notfall direkt angerufen worden bin", sagt der Wegberger.

Am 30. Dezember waren bei Forstarbeiten in einem Waldstück bei Niederkrüchten über 30 Fledermäuse in ihrer Winterruhe gestört und teils schwer verletzt worden (unsere Redaktion berichtete). Ein Grundstücksbesitzer hatte die Baumfällarbeiten angeordnet. Zwar bemerkten die Forstarbeiter der beauftragten Firma eine in acht Meter Höhe befindliche Spechthöhle, sahen aber nicht, dass diese Fledermäusen als Winterquartier diente. Als sie die Tiere entdeckten, stellten sie ihre Arbeiten sofort ein und alarmierten den NABU. Michael Straube fuhr nach Niederkrüchten und sammelte die Tiere ein. Die Fledermäuse waren voller Panik und teilweise so schwer verletzt, dass drei der Säugetiere verendeten. Der ehrenamtliche Fledermausschützer informierte Manuela und Rolf Menn, die eine Fledermausstation in Viersen betreiben. Sie übernahmen die Erstversorgung und kümmern sich nun um die 28 überlebenden Tiere, unterstützt von Susanne Neitzel von der Notaufnahme für Fledermäuse in Heinsberg.

FOTO: bsen

FOTO: bsen

Nach diesem Vorfall appelliert Michael Straube an Waldbesitzer und Forstarbeiter, vor dem Fällen von Bäumen auf Öffnungen am Stamm zu achten und mögliche Quartierbäume zu verschonen. Straube weist darauf hin, dass mindestens sieben Fledermausarten im Kreis Heinsberg überwintern. Manche ziehenden Arten wie die Rauhautfledermaus und der Große Abendsegler entfliehen der winterlichen Kälte im Nordosten Europas und überwintern auch im Kreis Heinsberg. "Mangels Höhlen nutzen die Tiere im Kreis Heinsberg dafür alte Keller und andere Gebäude, Bunker und die wenigen erhaltenen Stollen", erklärt Straube. Andere Arten verbringen auch den Winter in gut isolierten Baumhöhlen. Fledermausquartiere sind ganzjährig geschützt. "Gerade in Bäumen sind sie aber vor dem Fällen nur schwer zu erkennen", warnt Straube. Deshalb könne daher auch trotz Kontrollen vom Boden aus nie ganz ausgeschlossen werden, dass Bäume mit Tieren oder Quartieren gefällt werden. Der NABU appelliert deshalb an Waldbesitzer und Forstarbeiter, vor dem Fällen auf auffällige Öffnungen am Stamm zu achten und mögliche Quartierbäume zu verschonen. "Die Bäume müssen gar nicht uralt sein. Sommerquartiere hat der NABU Heinsberg bereits in nur 25 Zentimeter starken Birken gefunden und die jetzt mit den Abendseglern gefällte Eiche war gerade mal 43 Zentimeter stark", erklärt Michael Straube. Auch beim Abbruch oder Umbau von Gebäuden müsse auf Fledermäuse geachtet werden. Gerade im Winterschlaf sind sie oft tief versteckt in Mauerspalten und ohne gründliche Suche nicht zu erkennen.

Fledermäuse und ihre Quartiere sind streng geschützt. Wenn Tiere gefunden werden, müssen die Arbeiten am betroffenen Baum oder Gebäude sofort eingestellt und ein Fachkundiger hinzugezogen werden, um die Tiere zu bergen und weitere versteckte Tiere zu suchen. Dem Waldbesitzer und den Waldarbeitern in Niederkrüchten spricht Michael Straube ein großes Lob aus: "Dort hat dies perfekt geklappt, so dass die gestörten und verletzten Tiere nach nur etwa einer Stunde in guten Händen waren." Im Kreis Heinsberg können sich Finder an den NABU Heinsberg wenden.

FOTO: Straube, NABU Heinsberg

FOTO: Straube, NABU Heinsberg

Quelle: RP