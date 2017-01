Brand auf Firmengelände in Wegberg

Auf dem Gelände einer Firma im Wegberger Ortsteil Berg haben am Sonntagabend mehrere Holzpaletten gebrannt. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz. Verletzte gab es nicht.

Vor einer Halle der Firma an der Straße In Berg waren mehrere Holzpaletten in Brand geraten. Die Ursache ist laut Feuerwehr unklar. Die Freiwillige Feuerwehr Wegberg war mit mehreren Löschzügen vor Ort, im Laufe des Einsatzes mussten weitere Kräfte alarmiert werden.

Der Brandrauch sei in Richtung Arsbeck gezogen. Dort habe man einen leichten Brandgeruch feststellen können, teilte die Feuerwehr mit. Gefahr für die Bevölkerung habe aber nicht bestanden.

(lsa)