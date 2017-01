Wegberg: Winterzauber ist und bleibt ein Hit

Nach sieben Wochen Wegberger Winterzauber fällt die Bilanz positiv aus. Bei gutem Wetter tummelten sich bisher schon rund 8000 Läufer auf der Kunsteisbahn. Von Nicole Peters

Erstmals in seiner Geschichte wird der Wegberger Winterzauber mit Kunsteisbahn und kleiner Budenstadt auf dem Rathausplatz aufgrund des großen Erfolgs um eine Woche verlängert: über die Schulferien hinaus bis einschließlich kommenden Sonntag. Erst dann findet die Abtauparty statt, die ursprünglich für gestern angekündigt worden war. Deshalb sorgte gestern auch die Newcomerband "Crowded Diary" aus Klinkum, die zudem beim Wegberger Kultursommer auftreten wird, anstelle von Sänger "Mario the Voice" für gute Stimmung auf der Bühne, bevor erneut die Klinkumer Band "De Kloetschköpp" das Publikum unterhielt.

Der Grund für die Verlängerung ist auch ein organisatorischer: Die aktuell niedrigen Temperaturen werden das Eis der Kunstbahn nicht schmelzen lassen. Daraus ergibt sich zusätzliche Zeit, die Eisläufer und Besucher nutzen können.

Mehr als sieben Wochen ist es her, dass Bürgermeister Michael Stock mit weiteren Akteuren die Eislaufsaison eröffnet hatte. Als Hauptmoderator des organisierenden Stadtmarketings, neben Ausrichter Werbegemeinschaft Wegberg, blickte Manfred Vits gestern zum ursprünglich vorgesehenen Abschluss positiv auf die vergangenen Wochen zurück: "Die Veranstaltungen sind durchweg gut gelaufen - wir haben wahnsinniges Glück mit dem Wetter gehabt." Am enttäuschendsten sei die Eröffnungsfeier am 18. November gewesen - da es stark regnete, sei maximal ein Drittel der erwarteten Besucher gekommen.

Für das kommende zusätzliche Wochenende ist bereits ein Programmpaket geschnürt. "Mario the Voice" tritt am Freitag ab 20 Uhr mit der neuen Band "Ein Abend mit Wien" auf. Musik querbeet von den 1960er Jahren bis heute bietet die Gruppe "The Printers" am Samstag ab 20 Uhr. Und "Rene Pütz Solo" - der Auftritt war am Samstag aufgrund der frostigen Witterung ausgefallen - wird am Sonntag ab 15 Uhr und "Ingo Kremers live und solo" ab 17 Uhr bei der Abtauparty zu hören sein. Der Zuspruch von Eisläufern und Gästen am Rand der Kunsteisbahn war bisher enorm. Vits sprach vom höchsten Besucheraufkommen der vergangenen sieben Jahre: "Geschätzte 8000 Läufer, Kinder und Erwachsene, sind hergekommen, und das kühle und trockene Wetter wird sich in den Energiekosten positiv widerspiegeln." Die Frage nach einer Fortsetzung des Winterzaubers sei da eindeutig zu beantworten: "Er wird definitiv stattfinden." Hohen Zuspruch hat die Weltmeisterschaft im Bierkasten- und Saftkasten-Curling mit 130 Mannschaften erfahren. Nach VKEL-Kreismeisterschaft und zehn Vorrunden hatte sich die Mannschaft Kegelclub Black Points durchgesetzt. Ebenso war der Wettstreit der Kinder und Jugendlichen mit Saftkästen ein toller Erfolg. Die Resonanz der Gäste auf musikalische und sportliche Veranstaltungen sei durchweg gut gewesen. "Die Besucher waren in der Regel immer zufrieden, und etwas Negatives habe ich bisher noch nicht gehört", sagte Manfred Vits.

Quelle: RP