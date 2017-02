Wegberg: ZOF neuer Betreiber in Petersholz

Der Verein Zukunftsorientierte Förderung (ZOF) hat den Betrieb in der Flüchtlingsunterkunft Petersholz übernommen. 80 Mitarbeiter eines multikulturellen Teams werden in Wegberg tätig sein. Von Michael Heckers

Die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) für Flüchtlinge in Wegberg-Petersholz hat einen neuen Betreiber. Seit gestern (1. Februar) ist der Verein Zukunftsorientierte Förderung (ZOF) aus Duisburg für den Betrieb in einer der größten Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge in NRW zuständig. Wegen des Betreiberwechsels steht die Einrichtung zurzeit leer. Am Mittwoch, 8. Februar, werden die ersten Flüchtlinge erwartet.

Dies sagte ein Sprecher der Bezirksregierung Köln auf Anfrage unserer Redaktion. Mit 800 Plätzen für Flüchtlinge und weiteren 800 Reserveplätzen hat das Land die ZUE Petersholz zur größten Erstaufnahmeeinrichtung im Regierungsbezirk Köln ausgebaut. Ende 2016 befanden sich knapp 400 Flüchtlinge aus 26 Nationen in Petersholz. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Flüchtlinge beträgt drei Monate. Nach dem Aufenthalt in der Landeseinrichtung werden die Flüchtlinge auf Unterkünfte in kommunaler Trägerschaft verteilt.

Die ZUE Petersholz war während des großen Flüchtlingszustroms nach Deutschland am 1. September 2015 zunächst als Notunterkunft in der früheren Britenwohnsiedlung nahe des ehemaligen Flugplatzes der Royal Air Force Wildenrath eröffnet worden. Seitdem wurden vom bisherigen Betreiber, der Johanniter Unfallhilfe (JUH), insgesamt 1620 geflüchtete Menschen in Wegberg-Petersholz betreut. Nach einem üblichen Ausschreibungsverfahren hatte die JUH am 22. November 2016 per Fax von der Bezirksregierung Köln erfahren, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen als Betreiber der ZUE Petersholz nicht mehr berücksichtigt wird.

Seit 14 Tagen steht die ZUE Petersholz leer. "Das ist bei einem Betreiberwechsel völlig normal", erklärt ein Sprecher der Bezirksregierung. Es sei üblich, dass in einem solchen Fall auch das Inventar wie Betten und Schränke ausgetauscht werde, weil das Mobiliar normalerweise dem jeweiligen Betreiber gehört. Außerdem müssen beispielsweise das Catering neu geregelt, entsprechende Verträge geschlossen und das Personal geschult werden. Nachdem die Johanniter in den vergangenen 14 Tagen alles ausgeräumt haben, wird der neue Betreiber ZOF in den nächsten beiden Wochen die renovierten Reihenwohnhäuser in der ehemaligen Britenwohnsiedlung mit seinem Inventar für die vorgesehene Nutzung ausstatten. Etwa 80 Mitarbeiter werden im Schichtsystem in der ZUE Petersholz tätig sein, einige sollen vom vorherigen Betreiber übernommen werden. Die ersten Flüchtlinge nach dem Betreiberwechsel werden nach Angaben der Bezirksregierung Köln am 8. Februar in Petersholz erwartet.

Der Verein ZOF wurde 2004 mit einem interkulturellen Schwerpunkt in Duisburg gegründet. Seine rund 1200 Mitarbeiter bilden ein multikulturelles Team mit Sozialarbeitern, Psychologen und Pädagogen und rund 30 vertretenen Sprachen. Der Verein betreut unter anderem Unterkünfte in ganz Nordrhein-Westfalen, darunter Flüchtlingsheime in Erkelenz-Lövenich, Düsseldorf und in der Eifel. Von der Erstaufnahme über Unterbringung bis hin zur Verpflegung sowie der Betreuung des täglichen Ablaufes ist der Verein Ansprechpartner für Behörden und Kommunen. Bei der Versorgung von Flüchtlingen übernimmt ZOF den sozialpädagogischen Teil und arbeitet mit weiteren Fachdiensten zusammen. "Der Einsatz für Chancengerechtigkeit und Partizipation in einer zunehmend pluralistischen Gesellschaft ist für uns seit der Gründung von ZOF die Maxime unseres Handelns", teilt der Verein auf seiner Internetseite mit.

In der Zentralen Unterbringungseinrichtung Petersholz halten sich nach Informationen unserer Redaktion zurzeit noch etwa zehn unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auf. Das Kreisjugendamt ist für die jungen Leute zuständig. Formal ist dieser Personenkreis unabhängig vom Betrieb der ZUE Petersholz zu betrachten. Zurzeit wird offenbar geprüft, ob unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nicht mehr in Petersholz, sondern anderswo untergebracht werden können.

Quelle: RP