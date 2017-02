Wermelskirchen: 160 Hinweise bei Beschwerde-Melder

Die ist durchaus zufrieden mit dem Rücklauf. Vielen Bürgern ist die App aber noch kein Begriff, auch gibt es Kritik an der Handhabung des Werkzeuges am Handy. "Von den 160 Hinweisen sind 37 über die App am Smartphone reingekommen. Das bedeutet, die meisten Bürger nutzen das Online-Formular, mit dem man am PC seine Beschwerde einreichen kann", sagt Stefan Rabe, Sachbearbeiter für die App im Hauptamt der Stadt. Die meisten Beschwerden beschäftigten sich mit dem Thema Müll, so Rabe. "37 Hinweise haben wir dazu bekommen. Meist geht es um Müllkippen, aber auch darum, dass Bürger vergessen haben, ihre Mülltonnen pünktlich zur Umstellung auf das neue Chip-System vor die Tür zu stellen, und eine Nachrüstung brauchen." Auf Platz zwei landen Beschwerden zum Thema Tiefbau und Verkehr (33), am dritthäufigsten wurden defekte Straßenlaternen gemeldet (20 Fälle).

Geht eine Beschwerde ein, wird sie zunächst von Rabe gesichtet. Er gibt sie dann an die zuständigen Amtsleiter und Stellen weiter, diese kümmern sich daraufhin mit den Mitarbeitern um die Anliegen und antworten nach Abschluss dem Absender. "68 Prozent der Fälle sind in ein bis drei Tagen abgearbeitet", sagt Rabe. Vor allem der Betriebshof reagiere schnell. Beschwerden, für die er zuständig ist, seien meist nach einem Tag abgearbeitet.

Mit den Nutzungszahlen ist Stefan Rabe zufrieden. Am Anfang habe es kaum Beschwerden gegeben, mittlerweile kämen bis zu fünf Stück am Tag. Nicht alle Bürger jedoch kennen die App und das zugehörige Online-Formular bereits. "Ich wusste gar nicht, dass es so eine App gibt. Wenn die nichts kostet, ist das ein praktisches Werkzeug", sagt Klaus Bratke. Der Wermelskirchener ist oft in der Stadt unterwegs, meldet Missstände. Froh, dass es die App nun gibt, ist Thomas Jumpertz. Probleme wie die wilde Müllkippe am Glascontainer der K15, die er im Mai vergangenen Jahres entdeckt hat (siehe Beispielbild zur Beschwerde-Meldung rechts), hätte Jumpertz gerne schon früher an die Stadt auf diesem Wege gemeldet.

Sein erster Versuch, sie mit dem iPhone zu nutzen, ist vor Kurzem jedoch fehlgeschlagen. "Ich wollte etwas an der Dhünn-Talsperre melden, aber die App hat auf meinem Smartphone nicht funktioniert", sagt er. Beim nächsten Fall will er aber wieder versuchen, diese zu benutzten. Die Stadt wird es sicher freuen, denn wie Stefan Rabe sagt, hat man damit nun eine neue Möglichkeit gefunden, einen Überblick über das Geschehen im Ort zu bekommen. "Wenn jemand zum Beispiel immer wieder dasselbe Problem an einem Ort meldet, können wir langfristig die Dinge dort ändern", sagt Rabe. Wie Bürger an die kostenlose App kommen, darüber informiert die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite unter der Adresse www.wermelskirchen.de.

Kontakt Sie haben ein Anliegen? Dann wenden Sie sich an uns unter Telefon 02196-720121. Oder schreiben Sie eine E-Mail mit dem Stichwort "Bürgermonitor" an wermelskirchen@bergische-morgenpost.de.

Quelle: RP