Wermelskirchen: 17 Wünsche aus Wermelskirchen für 2017

Wermelskirchener blicken durchaus positiv ins Jahr 2017. Auch ein schönes Rathaus wünschen sich die 17 Befragten. Sie fühlen sich in der Stadt wohl - auch wenn's mal chaotisch ist. Es müsste aber mehr für junge Familien getan werden. Von Stephan Singer

Für das neue Jahr stehen klassische Werte ganz oben auf der Wunschliste der Menschen: Gesundheit, der Erhalt und die Pflege von Freundschaften und Familie sowie das Gelingen persönlicher Vorhaben liegen hoch im Kurs. Zu den Wünschen für 2017 gehört aber auch die Fertigstellung der Rathausfassade. Wir haben 17 Wermelskirchener nach ihren Wünschen für 2017 befragt.

"Ich wünsche mir weiterhin Gesundheit, Erfolg und das rechtzeitige Gelingen unseres Hausbaus. Und Wermelskirchen soll neben Frieden und Sicherheit endlich wieder ein Rathaus haben, das keine Baustelle ist."

Karsten Arnolds, 39 Jahre, Unternehmer

"In erster Linie Gesundheit für meine Familie und mich. Weiterhin beruflichen Erfolg, aber auch mehr Zeit für die Familie. Für unseren Chor ,Quartettverein Blüh' auf' wären neue Sänger nicht schlecht. Wermelskirchen soll mein kleines, bergisches Dorf bleiben - manchmal chaotisch, aber immer liebenswert."

Matthias Jörgens, 39 Jahre, Vertriebsmitarbeiter

"Ich wünsche mir Gesundheit. Außerdem einen schnelleren Internetanschuss. Die Menschen in der Stadt sollen sich durch politische Ansichten nicht weiter entzweien, so dass wir hier alle respektvoll miteinander umgehen und friedlich leben können."

Nina Markiexicz, 37 Jahre, Grafikerin

"Toll fände ich mehr Abendveranstaltungen und Partys im Bürgerzentrum. Die Kids sollen ihren Skatepark in Wermelskirchen bekommen. Den Neubau eines Schwimmbades halte ich für komplett überflüssig. Hoffentlich wird die Gestaltung des Loches-Platzes vernünftig geplant. Grundsätzlich leben wir hier in Wermelskirchen in einer tollen Stadt."

Markus Klahn, 27 Jahre, Floristik-Marktleiter

"Einzig und allein Gesundheit ist mein privater Wunsch. Für den Sport in unserer Stadt wünsche ich mir einen Kunstrasenplatz, damit der Trainings- und Spielbetrieb reibungsloser ablaufen kann."

Alex Wower, 44 Jahre, Betriebsratsvorsitzender

"Gesundheit und schöne Erlebnisse mit meiner Familie sind mir wichtig. Dazu eine unfallfreie Karnevalssession für uns Grunewalder und alle anderen. Wermelskirchen braucht einen Treffpunkt für die Jugend und einen Supermarkt in der Innenstadt, damit ältere Menschen problemlos ohne lange Wege einkaufen können."

Stephanie Bützer, 29 Jahre, Erzieherin

"Eine gesunde und zufriedene Familie. Wermelskirchen braucht endlich ein fertiges Rathaus."

Laura Schwer, 28 Jahre, Biologisch-Technische Assistentin

"Familie und Freunde sollen gesund bleiben. Hoffentlich findet der Krabbelgruppenfreund unseres Sohnes Finn einen geeigneten Knochenmarkspender. In Wermelskirchen müsste mehr für junge Familien getan werden, und die Innenstadt sollte endlich autofrei werden."

Sabrina Grajewski, 32 Jahre, Erzieherin

"2017 soll ein ruhiges und erfolgreiches Jahr mit friedlichem Miteinander werden. Von der Stadt wünsche ich mir bürgerverträgliche Ziele und repräsentative Veranstaltungen, bei denen das Ehrenamt nicht vergessen wird. Und natürlich eine endgültige Klärung, wie die Radfahrer durch die Innenstadt fahren können. Die wissen ja im Moment gar nicht mehr, wo sie lang fahren sollen."

Franco Hensel, 57 Jahre, hauptberuflicher Feuerwehrmann

"Unsere Familie soll so bleiben, wie sie ist und alles gemeistert kriegen. Unsere Freundschaften sollen bestehen bleiben, hoffentlich können wir möglichst viel Zeit miteinander verbringen. Generell wünschen wir uns, dass mehr für Kinder und Jugendliche in Wermelskirchen getan wird. Hoffentlich bleibt das Freibad in Dabringhausen erhalten."

Nina Schulte, 36 Jahre, Schulbegleiterin; Till Schulte, 42 Jahre, Schlosser mit den Kindern Lilly, Tom und Nick

"Die Freundschaften sind wichtig und sollen bestehen bleiben. Alle sollen gesund und munter bleiben. Hoffentlich wird im neuen Jahr das Rathaus mal richtig schön."

Carola Oberhoff, 48 Jahre, Produktions-Abteilungsleiterin

"Wir kommen seit zehn Jahren regelmäßig aus Bayern nach Wermelskirchen. Die Freundschaft ist uns wichtig, die wollen wir pflegen und erhalten. Die Familie soll gesund bleiben und weiterhin zusammenhalten."

Claudia Wechs, 37 Jahre, Zahnarzthelferin; Martin Wechs, 42 Jahre, Kaufmann

Quelle: RP