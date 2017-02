Wermelskirchen: 2016 verunglücken 105 Motorradfahrer

Im vergangenen Jahr gab es im Rheinisch-Bergischen Kreis so viele Motorradunfälle wie seit fünf Jahren nicht mehr. Drei der gefährlichsten Strecken für Kradfahrer liegen auf Wermelskirchener Gebiet. Die Polizei prüft Maßnahmen. Von Tim Kronner

Die Motorradsaison hat noch nicht richtig begonnen, die hat Polizei schon die ersten Temposünder erwischt. "Als vergangene Woche gutes Wetter war, haben wir bei Kontrollen Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen", sagte Markus Fischer, Leiter der Führungsstelle Verkehr, gestern bei der Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2016. "Zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist immer noch die Unfallursache Nummer eins", machte Fischer deutlich. 105 Motorradfahrer verunglückten 2016 im Kreisgebiet, 20 mehr als im Vorjahr. "Das sind eindeutig zu viele", stellte Fischer klar.

Deshalb hat die Polizei eine Top-Ten-Liste der Strecken mit den meisten Motorradunfällen zusammengestellt - diese Straßen will sie in diesem Jahr noch intensiver überwachen. Am häufigsten krachte es auf der L 409, die durch Dhünn und Wermelskirchen bis in die Preyersmühle führt. An zweiter Stelle folgt die L 101 zwischen Altenberg, Dabringhausen und Dreibäumen. Auch noch auf Wermelskirchener Stadtgebiet liegt die drittgefährlichste Strecke für Motorradfahrer - die L 294, die von Dabringhausen durch Markusmühle nach Hilgen verläuft.

"Zwei Drittel der an den Unfällen beteiligten Fahrer stammte nicht aus dem Kennzeichen-Bereich GL. Bei der Schuldfrage zwischen Autofahrern und Kradführern liegt die Verteilung etwa pari. Mal wurden die Zweiradfahrer übersehen, mal waren sie einfach zu schnell", erklärte Gerhard Wallmeroth, Abteilungsleiter Polizei. Zusätzlich zu den Kontrollen soll in diesem Jahr deshalb mit dem Straßenbaulastträger über neue Geschwindigkeitsbegrenzungen oder bauliche Maßnahmen zur Unfallverhinderung beraten werden.

Ähnlich wie bei den Zweirädern sieht es bei der Gesamtzahl der Unfälle mit Personenschaden aus. 930 Mal kamen Menschen 2016 verkehrsbedingt zu Schaden - so viele wie zuletzt 2011. "Das sind zu viele Verletzte, zumal davon auch noch sieben Menschen tödlich verunglückt sind", sagte Kreisdirektor Erik Werdel. Bei den Unfällen mit Todesfolge habe es sich jedoch um eher untypische Situationen gehandelt - in Wermelskirchen kam beispielsweise ein 73-jähriger Fahrradfahrer in einer Kurve mit Gefälle in den Gegenverkehr und starb. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr nach einem Anstieg in 2015 wieder deutlich weniger Unfälle. Auf 100.000 Einwohner kamen 3006 Unfälle, womit Rhein-Berg klar unter dem Landesschnitt liegt. "Eine erfreuliche Entwicklung", meinte Werdel, zumal der Kreis eine der höchsten Fahrzeugdichten landesweit hat.

Das Risiko, an einem Unfall beteiligt zu sein, ist in der Gruppe der jungen Erwachsenen (18 bis 25 Jahre) am höchsten. Die Unfälle dieser unerfahrenen Fahrer sind häufig so schwer, dass sich Personen dabei verletzen. "Deshalb haben wir momentan Plätze im Auge, an denen sich erlebnisorientierte junge Menschen treffen", sagte Fischer. Illegale Straßenrennen wie in Köln gebe es im Rheinisch-Bergischen Kreis noch nicht, es sei aber erwiesen, dass auch Fahrer aus dem Kreisgebiet aktiv in der Kölner Rennszene unterwegs sind.

"Wir werden uns 2017 weiter dafür einsetzen, den Verkehrsraum so zu gestalten, dass so wenig Unfälle wie möglich passieren. Kontrolle und Bestrafung sind für uns immer das letzte Mittel", sagte Fischer.

