Wermelskirchen: 30.000 Bäume, eine Million Schaden

Wermelskirchen

Die Tanzgarde Rut-Wiess aus Dabringhausen ist erstmals als närrische "Speerspitze" bei den großen Auftritten eines auswärtigen Regenten dabei. Sie begleitet den Lützenkirchener Prinz. Am Tulpensonntag sind sie auch beim Umzug in Holzhausen, bevor am Rosenmontag das Heimspiel ansteht.