Wermelskirchen: 30.000 Euro mehr für neun Politiker

Eine neue vom Landesinnenministerium beschlossene Aufwandsentschädigung bringt Ausschussvorsitzenden monatlich fast 300 Euro mehr. Die Lokalpolitiker begrüßen die Anhebung zwar, halten sie aber nicht für zwingend nötig. Von Tim Kronner

Ab sofort bekommen Lokalpolitiker mehr Geld. Das Landesinnenministerium NRW hat entschieden, dass vor allem kommunale Politiker in höhere Positionen eine zusätzliche Aufwandsentschädigung erhalten sollen. "Es geht um eine Anerkennung und Aufwertung des kommunalen Ehrenamtes", sagt ein Sprecher des Innenministeriums. Auch in Wermelskirchen profitieren die Vorsitzenden der einzelnen Ausschüsse vom Ministeriums-Erlass. Für sie gibt es nun pro Monat 290,20 Euro mehr als bisher.

"Ich begrüße diese zusätzliche Aufwandsentschädigung", sagt Martin Bosbach, der dem Ausschuss für Umwelt und Bau vorsitzt. Der Aufwand, den er für seine Position betreibe, sei bisher deutlich größer als der finanzielle Ausgleich gewesen. "Ich bin sehr oft im Rathaus und verbringe viel Zeit mit dieser Arbeit", sagt Bosbach. Er könne nicht für alle Ausschussvorsitzenden sprechen, in seinem Fall sei die Entschädigung aber gerechtfertigt. "Ich hätte den Vorsitz ohne die Anhebung natürlich nicht abgetreten, aber das ist schon angemessen", sagt Bosbach.

Einen Widerspruch zwischen der eigentlich ehrenamtlichen Tätigkeit und dem neuen Entschädigungsmodell sehen die Ausschussvorsitzenden nicht. "Es fällt schon einiges an, das man erledigen muss", sagt Christel Reetz, Vorsitzende des Ausschusses für Soziales. Geld allein sei für sie jedoch kein Anreiz: "In 40 Jahren politischer Tätigkeit hat Geld für mich nie eine Rolle gespielt." Sie sei auf die zusätzliche Pauschale nicht angewiesen und überlege deshalb, diese einfach zu spenden. Trotzdem hofft Reetz, dass sich durch die Aufwandsentschädigung in Zukunft wieder mehr Menschen für politische Ämter finden.

Das sieht auch der Schulausschussvorsitzende Klaus Seeger so: "Es wird immer schwieriger, Leute zu finden. Daher kann man schon hinter diesem Entschluss stehen." Er persönlich hätte jedoch auf die Erhöhung verzichten können. Als der 74-Jährige angefangen hat Politik zu machen, sei das sogar noch ein Zuschuss-Geschäft gewesen. "Ich mache das aus Idealismus, nicht für Geld", stellt Seeger klar. Auch er werde einen Teil der neuen Aufwandsentschädigung spenden. Trotzdem sei es grundsätzlich nicht verkehrt, den materiellen und zeitlichen Aufwand der Ausschussvorsitzenden auszugleichen.

Karl-Heinz Wilke, Vorsitzender des Sportausschusses, kann die Entscheidung des Innenministeriums nachvollziehen. "Ich würde es zwar auch ohne die Erhöhung machen, finde es aber gut, dass das Ehrenamt auf diese Weise honoriert wird", sagt Wilke. Er wende pro Woche etwa zehn bis 20 Stunden Arbeitszeit für seinen Posten auf und habe mit den bisherigen Zahlungen immer alle Kosten decken können. "Deshalb wird das zusätzliche Geld zum einen in die Fraktionskasse fließen und zum anderen gespendet, beispielsweise an Vereine oder den Stadtsportverband", erklärt Wilke.

Auch wenn die meisten Ausschussvorsitzenden nicht auf die neue Aufwandsentschädigung angewiesen sind, kommt die Stadt um diese Zahlung nicht herum. Im Erlass stellt das Innenministerium klar, dass die Kommunen trotz teils desolater Haushaltssituation nicht auf die Erhöhung der Aufwandsentschädigung verzichten dürfen. Für die Stadt bedeuten das Mehrkosten von etwa 30.000 Euro jährlich. Wegen dieser zusätzlichen Belastung gab es schon vereinzelte Proteste - zum Beispiel in Xanten. Der dortige Bürgermeister will das Land für die Zahlungen in die Pflicht nehmen und notfalls sogar vor Gericht ziehen. Solche Bestrebungen gibt es seitens der Wermelskirchener Stadtverwaltung nicht. "Es handelt sich um eine kommunale Angelegenheit. Das muss uns unsere Demokratie schon Wert sein", sagt Hauptamtsleiter Jürgen Scholz.

Quelle: RP