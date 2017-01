Wermelskirchen: 42 Sternsinger bringen den Segen

Mehr als 180 Familien wurden trotz frostiger Temperaturen von den Sternsingern besucht. Die Kinder waren mit Begeisterung dabei. Von Domenica Holtkamp

Mit gut gefüllten Sammelbüchsen und freudestrahlenden Gesichtern kehrten die ausgesandten Sternsinger am gestern Mittag ins Pfarrzentrum St. Michael zurück. Auch dieses Jahr war die Aktion ein voller Erfolg. 180 Familien aus der Gemeinde meldeten sich an mit dem Wunsch, einen Besuch von den jungen Sängern zu bekommen. In acht Gruppen geteilt, zogen insgesamt 42 Kinder im Alter zwischen drei und zwölf Jahren durch die Wermelskirchener Straßen, um ihren Segen an die Menschen zu überbringen.

Trotz der Eisglätte freuten sich die Kinder riesig, mit ihren glitzernden Kronen und prachtvollen Gewändern von Tür zu Tür zu gehen und die traditionellen Lieder vorzusingen. "Sternsängerin zu sein macht richtig Spaß" sagt die fünfjährige Greta Bornefeld. Trotz ihres jungen Alters ist Greta in Sachen Sternsingen schon erfahren. "Ich bin schon zum dritten Mal dabei und kenne alle Lieder auswendig", erzählt sie stolz. Ihr Lieblingslied war dieses Jahr der afrikanische Song "Mungu awabariki njumba hi". "Es heißt: Gott segnet dieses Haus", klärt die kleine Greta auf. Das Lied passt zum diesjährigen Motto "Gemeinsam für Gottes Schöpfung - In Kenia und weltweit".

Für ihr Engagement bekamen die Sternsänger oft Süßigkeiten oder warme Getränke als Belohnung. Dennoch war das nicht der Grund, der die Kinder zum Mitmachen animierte. "Ich mache das einzig und allein, weil ich anderen damit eine Freude bereiten möchte. Die Menschen freuen sich sehr, wenn wir bei ihnen vorbei kommen. Außerdem sammeln wir Spenden für benachteiligte Kinder", berichtet die zehnjährige Anna Gerding, die bereits zum siebten Mal an der Aktion teilnahm und somit zu den erfahrensten Sternsänger gehört. Ihre Lieblingsstation ist jedes Jahr der Auftritt im Altenheim am Vogelsang. "Die Bewohner des Heimes freuen sich total, wenn sie uns sehen. Deshalb gehe ich sehr gerne hin", erzählt die Sternsängerin.

"Es ist mir sehr wichtig, dass die Kinder wissen, warum sie das machen. Bei der Vorbereitung werden sie über den Zweck aufgeklärt. Sie wissen, dass sie damit anderen Kindern helfen. Dieses Jahr gehen die Spenden an afrikanische Kinder, die direkt von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Das treibt die Kinder an", sagt Gemeindereferentin Monika Eschbach, die die Aktion seit fünf Jahren leitet. Sie zeigt sich mit der Resonanz sehr zufrieden. "Wir hatten noch nie so viele junge Kinder dabei. Sie machen mit großer Begeisterung mit", freut sich die Gemeindereferentin. "Alle kehren überglücklich zurück und berichten über ihre Erlebnisse als Sternsänger beim gemeinsamen Mittagessen", sagt Eschbach.

Auch die Eltern beteiligten sich zahlreich an der Aktion. "Über 20 Helfer laufen mit den Sternsängern mit", so Eschbach. Jede Gruppe besuchte etwa 25 Familien. Oft kam es auch zu spontanen Auftritten an der Haustür. "Als wir mit dem Singen angefangen haben, sind häufig die Nachbarn aufmerksam geworden und haben uns darum gebeten, auch bei ihnen vorzusingen", erzählt Daniela Bornefeld, Mitglied des Vorbereitungsteams. Vor allem für die ganz kleinen Sternsänger war es eine sehr spannende Erfahrung. "Alle waren sichtlich aufgeregt. Und obwohl es für die kleinen Kinder anstrengend war, waren sie sehr motiviert", freute sich Bornefeld.

"Ich bin froh, dass die Kinder sich von dem frostigen Wetter nicht abschrecken lassen haben. Dank ihnen ist die Aktion sehr gut gelaufen. Ich hoffe, dass das Interesse auch in den kommenden Jahren weiter erhalten bleibt" kommentierte Pfarrer Michael Knab gestern Mittag das muntere Treiben im Pfarrzentrum.

Quelle: RP