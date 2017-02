Wermelskirchen: 5500 Jecken feiern friedlich im Dorf

Polizei und Ordnungsamt verzeichneten rund um den Rosenmontagszug keine größeren Einsätze. Ein Autofahrer wurde morgens betrunken erwischt.

Sebastian Radermacher (ser) ist Redakteur der Bergischen Morgenpost in Wermelskirchen.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Zufrieden blicken Stadtverwaltung und Kreispolizei auf den Rosenmontagszug in Dabringhusen zurück. "Es war eine insgesamt ruhige und familiäre Stimmung", berichtet Polizeisprecherin Sheila Behlert auf Anfrage unserer Redaktion. Etwa 5500 Jecken hätten friedlich im Dorf gefeiert. Vor, während und auch nach dem Karnevalszug registrierte die Polizei keine außergewöhnlichen Einsätze.

Laut Behlert gab es einen Einsatz wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, ein Joint wurde sichergestellt. Und am Morgen sorgte ein Autofahrer kurzzeitig für Aufsehen am Rande des Rosenmontagszuges. Wie die Polizei gestern mitteilte, war ein 36-jähriger Wermelskirchener mit seinem Auto gegen 11.30 Uhr auf der Hilgener Straße unterwegs. Vor ihm befand sich eine Straßensperre, die wegen des Karnevalszuges errichtet wurde. Der BMW-Fahrer missachtete die Sperre und fuhr daran vorbei.

Sofort wurde er von zwei Polizisten gestoppt. Bei dem anschließenden Gespräch bemerkten die Beamten, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Nach BM-Informationen soll der Mann mehr als 1,5 Promille Alkohol im Blut gehabt haben. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an. Bei der Kontrolle des Autos fiel den Beamten auf, dass zwei Reifen platt waren. Warum dies der Fall war, wollte der Wermelskirchener nicht sagen. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen - den hatte er nicht dabei. Die Polizisten untersagten dem 36-Jährigen die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung.

Auch für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes gab es rund um den Zoch keine größeren Einsätze. Die Stimmung war ausgelassen, aber nicht aggressiv. "Natürlich kam es vor, dass ein paar jüngere Leute etwas zu viel Alkohol getrunken hatten - insgesamt gab es aber keine großen Probleme", sagte Beigeordneter Jürgen Graef. Bewährt habe sich auf jeden Fall, dass die Stadt das Evangelische Gemeindehaus als "Einsatzzentrale" nutzen konnte. Graef: "So waren wir nah dran am Geschehen. Vielen Dank an die Kirchengemeinde."

(ser)