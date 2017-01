Wermelskirchen: Anwohner kritisieren Flüchtlingskonzept

Das Konzept der Stadtverwaltung zur Unterbringung der Flüchtlinge in Wermelskirchen stößt bei Anwohnern der Beltener Straße auf Ablehnung. In einem Schreiben an den Bürgermeister und die politischen Fraktionen kritisieren mehr als 30 Anwohner das Vorhaben, auf der Fläche des Bolzplatzes drei Wohngebäude für insgesamt 24 Personen zu errichten. Die Politik soll das Konzept der Verwaltung morgen im Haupt- und Finanzausschuss beschließen.

"Die menschenwürdige Unterbringung und Integration von Flüchtlingen ist unbestritten eine Aufgabe, der wir uns alle stellen müssen. Dies haben die Anwohner der Beltener Straße auch seit Jahrzehnten getan", heißt es in dem Schreiben. Direkte Nachbarn der städtischen Unterkünfte Beltener Straße (Hausnummer 15/17) hätten die Belegung beider Häuser mit deutlich mehr als 40 Personen jahrelang klaglos akzeptiert.

Die für das kommende Jahr geplante Bebauung des Bolzplatzes in unmittelbarer Nähe der beiden Häuser würde von ihrer Gesamtzahl her fast eine Verdopplung des von der Mehrheit der Politik beschlossenen Richtwertes von 40 Personen pro Standort bedeuten, schreiben die Anwohner: "An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass die Anwohner der Beltener Straße in den 1990er Jahren bittere Erfahrungen mit solchen Belegungszahlen gemacht haben, die auch Teilen der Verwaltung und der Politik noch bekannt sein müssten." Die Einhaltung einer Obergrenze von etwa 40 Personen pro Standort mache im Hinblick auf eine Integration hilfsbedürftiger Menschen Sinn und sei auch im Interesse dieser Menschen. "Die eklatante Überschreitung dieses Richtwertes im Zusammenhang mit der Bebauung des Bolzplatzes beinhaltet die Gefahr einer Ghettoisierung und Bildung einer Subkultur, die einen Integrationsprozess massiv behindern würde", meinen die Anwohner.

Ein weiteres schwerwiegendes Argument gegen diesen Teil des Unterbringungskonzeptes sei die damit verbundene Aufgabe des Bolzplatzes, "der von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen - teilweise auch aus den Häusern Nummer 15/17 - rege genutzt wird". Es könne nicht sein, dass auf der einen Seite der Dellmannstraße ein Angebot für Kinder und Jugendliche (Freizeitpark) geschaffen werde, während es auf der anderen Seite der Straße zerstört werde. "Wir bitten dringend, diesen Teil des Unterbringungskonzeptes zu überdenken und zu ändern", appellieren die Anwohner in dem Schreiben.

