Wermelskirchen: Anwohner verärgert über Raser in Pohlhausen

Die Verkehrssituation an der Pohlhauser Straße sorgt weiter für Diskussionsstoff bei den Anwohnern.

Die Diskussion um die Verkehrssituation in Pohlhausen geht weiter. Jetzt meldete sich ein Anwohner der Pohlhauser Straße bei unserem "Bürgermonitor" zu Wort. "Leider wird die Pohlhauser Straße trotz 30er-Zone und dem allgemein erlaubten Tempo 50 permanent als Verlängerung der Autobahn missbraucht", kritisiert Thorsten Schmalt: "Hier fallen insbesondere Fahrzeuge mit RS-Kennzeichen negativ auf."

Auch wenn die Polizei bislang zu der Erkenntnis komme, dass etwa die Einmündung zur Flurstraße kein Unfallschwerpunkt sei, kann Schmalt von sehr vielen äußerst gefährlichen Situationen berichten, die er selbst mit ansehen musste. "Die auf der Pohlhauser Straße parkenden Autos sind eine Art Lebensversicherung für die vielen Anwohner, die etwa von der Pohlhauser Straße auf ihrem Schulweg in die Flurstraße gehen müssen oder die mit Hunden aus der Flurstraße zum Wanderweg An der Mark laufen", sagt Schmalt.

Seinem Nachbarn sei schon mehrfach der Autospiegel abgefahren worden, inklusive Fahrerflucht. Schmalt moniert: "Niemand hält sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h." Sollten nun auch noch die Autos, sowohl im Bereich der Einfahrt zur Pohlhauser Straße von der L157 als auch unmittelbar hinter der Zufahrt von der Flurstraße verschwinden müssen, "wird unsere Straße sehr schnell zum Unfallschwerpunkt werden", befürchtet der Anwohner.

Er und viele Nachbarn seien der Meinung, dass die "freigeschaufelte" Fläche vor der Einmündung (von Pohlhausen kommend) zur Flurstraße durchaus sinnvoll sei, "denn dort können mindestens fünf Fahrzeuge oder ein Gelenkbus vorübergehend halten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen", sagt Schmalt, der anfügt: "Weitere Maßnahmen sind jedoch überflüssig, denn ein Versetzen der parkenden Fahrzeuge, etwa in Richtung L 157, würde an der bemängelten ,Stop and Go'-Situation nichts ändern."

Gäbe es mehr Rücksicht und Akzeptanz, beispielsweise für angeordnete Tempobegrenzungen, wäre das Zusammenleben laut Schmalt viel einfacher. "Wer den täglichen Wahnsinn live erleben möchte, der fahre doch spaßeshalber einfach einmal mit 30 km/h an der Einmündung zur Flurstraße vorbei bis zum Ende der 30er-Zone", sagt der Anwohner. Er sei froh über jedes parkende Auto auf der Pohlhauser Straße, welches ein wenig dabei helfe, den Verkehr zu beruhigen.

