Wermelskirchen: Ausverkauftes Konzert: Bezaubernde Sihna Maagé verzaubert ihr Publikum

Die Freude war riesig, der Wermelskirchener Sängerin Sihna Maagé und ihren Mitstreitern ist in der Kattwinkelschen Fabrik der große Wurf gelungen. Nicht nur, dass zum Konzert zur CD-Veröffentlichung der Silberling mit fünf Liedern pünktlich aus dem Werk geliefert wurde und auch der Videoclip zum Titelsong "Summer love" zwei Tage vorher im Internet abrufbar war. Auch der Kartenabsatz schaffte eine Punktlandung, denn der Verkauf der Restkarten an der Abendkasse brachte kurz vor Konzertbeginn das ersehnte Ziel - ausverkauft!

Rund 200 Besucher erlebten in der bestuhlten, kleinen Halle der Katt ein Konzert, dass eindrucksvoll belegte, dass eine CD mit fünf Songs eben lediglich eine Visitenkarte sein kann. Der Auftritt von Sihna Maagé und ihrer Band überzeugte nicht nur durch handwerkliches Können: Vielmehr war von Anfang spürbar, dass sich die fünf Musiker um Sihna Maagé die Eigenkompositionen der 23-Jährigen bei den Proben nicht bloß erarbeitet, sondern mit Engagement "erfühlt" hatten. Diese Leidenschaft sprang folgerichtig auf das Publikum über - wie ein in der Luft tanzendes Glühwürmchen oder der sprichwörtlich "springende Punkt", der den Kern des Geschehens ausmacht. Moderatorin Rabea Porsch sprach von "Magie" und sagte nicht zu viel, als sie formulierte: "Die Ehrlichkeit und Menschlichkeit von Sihna Maagé ist bei jedem Song spürbar. Sie wird bezaubern!"

Das Konzert bewegte sich musikalisch in einem Schmelztiegel aus Soul, Funk, Pop und einem Hauch Jazz, war niemals langweilig und konnte von Lied zu Lied immer wieder neu überraschen. Ein Beispiel für die durchdachten Kompositionen und intelligenten Texte mit Sinn ist der Song "Grey", den Maagé und ihre Musiker komplett mit akustischer Instrumentierung spielte. Dieses Lied schrieb Sihna Maagé nach einem Gespräch mit einer Freundin: "Wann ist es Zeit, eine Beziehung zu beenden? Wenn du deine Farben verloren hast!"

FOTO: Singer

FOTO: Singer

Kein Mensch wird an einem Abend erwachsen, die junge Dame aus Wermelskirchen hat jedoch in jedem Fall ihre Reifeprüfung bestanden und in ihrer Heimat gezeigt, dass das "kleine Mädchen von nebenan" den musikalischen Kinderschuhen entwachsen ist. Dazu trug die brilliante Band bei, das Gesamtkonzept hat das Zeug, auch auf auswärtigen Bühnen zu bestehen.

(sng)