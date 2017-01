30.000 Euro Schaden: Auto rutscht in Wermelskirchen in Linienbus

Auto rutscht in Wermelskirchen in Linienbus

Der nicht überraschende Wintereinbruch in den frühen Morgenstunden sorgte am Montag für reichlich Blechschäden. Drei Personen wurden bei Unfällen leicht verletzt. Von Udo Teifel

Der wohl teuerste Unfall ereignete sich morgens um 5.45 Uhr in der Preyersmühle: Dort kollidierte ein 41 Jahre alter Solinger in einem Audi vermutlich aufgrund von Schneeglätte im Einmündungsbereich der Landstraße 409/408 mit einem Bus der Linie 260. Der Mann wurde leicht verletzt, der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf etwa 30.000 Euro beziffert.

Von 20 Unfällen im gesamten Kreisgebiet zwischen 2.30 und 9.30 Uhr berichtete die Kreispolizei – der erste ereignete sich um 2.30 Uhr in Bergisch Gladbach, der zweite gegen 2.35 Uhr in Limmringhausen. Dort rutschte ein Pkw gegen eine Verkehrszeichen. Gegen 5.45 Uhr dann der Unfall in der Preyersmühle. Und um 8.30 Uhr knallte es das letzte Mal in Wermelskirchen – nämlich in Herrlinghausen.

Für den städtischen Bauhof war der angekündigte Schneefall nichts Aufregendes. "Es war lediglich der erste Einsatz mit Schneepflug in Wermelskirchen in dieser Wintersaison", teilte Straßenmeister Julian von Heimburg mit. Er hatte den "Erkennungsdienst" und war um 3 Uhr unterwegs. "Da hatten wir leichten Schneefall." Er setzte dann die Streu- und Räumfahrzeuge in Bewegung – das waren vier städtische Fahrzeuge, die sich um die Gemeindestraßen kümmerten, sowie die Mitarbeiter der beauftragten Firma Sieg und Partner. Die waren für den übrigen Bereich zuständig.

Übrigens: Die Dellmannstraße und die Landstraßen in Wermelskirchen werden von der Straßenmeisterei des Landes geräumt.