Wermelskirchen: Bauer muss Café-Eröffnung um einen Monat verschieben

Eigentlich sollte das neue Café der Landbäckerei Bauer an der Telegrafenstraße im August 2017 eröffnet werden. Jetzt ist aber klar: Der Eröffnungstermin verschiebt sich um voraussichtlich einen Monat.

"Das Wetter im Januar hat uns bautechnisch zurückgeworfen", sagt Mitgeschäftsführer Christian Bauer auf Anfrage unserer Redaktion. Anstatt im August soll das Café nun im September fertig werden. Damit fehlt der Landbäckerei ein kompletter Sommermonat, in dem die geplante Außengastronomie samt Frühstücksterrasse hätte genutzt werden können.

"Wir warten mal ab, wie das Wetter wird und ob wir die Terrasse dann noch in diesem Jahr eröffnen. Falls nicht, freuen wir uns einfach aufs Frühjahr 2018", sagt Bauer. Auch im Herbst werde es auf jeden Fall einige Außenplätze geben, die bei Bedarf beheizt werden können, kündigt er an.

Insgesamt ist Bauer mit dem Fortschritt zufrieden. Ende der vergangenen Woche wurden die Arbeiten am zweiten Obergeschoss abgeschlossen, danach folgen noch die Etagen drei und vier des neuen Gebäudes. "Wir kommen sowohl beim Bau als auch in der Arbeit mit dem Architekten gut voran", sagt Bauer. Komplizierter als angenommen sei der Abriss des Altbaus gewesen. Dieser stand Wand an Wand mit Neben- und Hinterhäusern, so dass aufwendig abgesichert werden musste. "Bei den Kellerarbeiten mussten wir die Nachbarhäuser sogar untermauern, um genug Stabilität zu gewährleisten. Der Abriss war insgesamt eine sehr sensible Angelegenheit", berichtet Bauer.

Sobald der Eröffnungstermin für das neue Café steht, sind auch die Tage der Bäckerei-Filiale in der Telegrafenpassage gezählt. Es findet ein fließender Übergang statt - am Tag vor der Neueröffnung schließt die alte Filiale, sagt Bauer. Die Planungen für das Grundstück an der Taubengasse sind unterdessen noch nicht weiter fortgeschritten. "Nach dem Abriss entstehen erst einmal die angekündigten 18 Parkplätze", stellt Bauer klar. Wie die Bebauung aussehen werde, sei noch offen.

(kron)