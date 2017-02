Wermelskirchen: Baum fällt auf Auto - Schwangere verletzt

Die K 3 bei Wüstenhof war komplett gesperrt. Insgesamt verursachte das Sturmtief "Thomas" 15 Feuerwehreinsätze. Von Sebastian Radermacher und Udo Teifel

Sturmtief "Thomas" hat die Feuerwehr Wermelskirchen am Donnerstag über mehrere Stunden in Atem gehalten. In der Zeit von Donnerstag, 16 Uhr, bis Freitagmorgen, 8 Uhr, musste sie im Stadtgebiet zu 15 Einsätzen ausrücken. Etwa 40 Feuerwehrleute kümmerten sich um die Schäden, teilte Einsatzleiter Holger Stubenrauch mit. "Bis auf zwei Löschgruppen waren alle Einheiten im Einsatz", sagte er. Die Einheiten Eipringhausen, Dabringhausen und der Löschzug Stadt besetzten über mehrere Stunden ihre Gerätehäuser.

Vergleichsweise glimpflich endete gegen 19.20 Uhr ein Unfall auf der Kreisstraße 3 zwischen Wüstenhof und der Raststätte Remscheid. Durch eine schwere Orkanböe fiel ein Baum auf das Auto eines Paares aus Remscheid, das gerade aus Wermelskirchen in Richtung Remscheid unterwegs war. Der Fahrer (39) und seine schwangere Beifahrerin (39) wurden dabei leicht verletzt. Sie konnten nach kurzer Behandlung das Krankenhaus mit kleineren Blessuren wieder verlassen, teilte die Polizei gestern mit.

Durch den Sturm waren bereits mehrere Äste abgeknickt und auf die Kreisstraße gefallen, der Fahrer war laut Polizei entsprechend langsamer und vorsichtig unterwegs. Als er bei Starkregen und heftigem Wind zwischen den abzweigenden Straßen "Hülsenbusch" und Kenkhauser Straße plötzlich ein lautes Knacken hörte, bremste er instinktiv ab - der Baum schlug auf der Motorhaube des Autos ein.

Durch die Wucht platzte ein Vorderreifen und sämtliche Airbags lösten aus. Die Polizei schätzt den Schaden am Fahrzeug auf 7000 Euro, der Pick-Up wurde von der Feuerwehr geborgen. Die Kreisstraße wurde von der Feuerwehr und der Stadt Wermelskirchen sofort gesperrt, da weitere Bäume umzustürzen drohten. Von der Sperrung war auch der Berufsverkehr betroffen, denn erst am Freitagvormittag wurde der umgestürzte Baum entfernt und die anderen Bäume gesichert oder gefällt.

In den meisten Fällen waren Bäume auf die Fahrbahn oder den Fußweg gestürzt. Die Feuerwehr wurde nach Lindscheid, Ellinghausen, Luchtenberg (L 101), Sellscheid, zur Albert-Einstein-Straße, Frohntaler Straße, ins Eifgen (L 409), nach Niederhagen, Kovelsberg und zur Autobahn 1 in Richtung Burscheid (Baum auf Strandstreifen) gerufen. An der Industriestraße drohte ein Baum auf ein Fabrikgebäude zu stürzen - die Feuerwehr beseitigte die Gefahrenstelle mit einer Seilwinde. An der Eich bestand die Gefahr, dass ein Vordach wegfliegt - die Bewohner konnten es sichern, bevor die Feuerwehr vor Ort eintraf.

Die Polizei registrierte neben dem Unfall auf der K 3 nur eine weitere Gefahrenstelle im Stadtgebiet (Herrlinghauser Hang). Kreisweit gab es 37 Gefahrenstellen. Feuerwehrchef Stubenrauch bestätigte die Einschätzung der Polizei: "Für eine Sturmlage waren es keine außergewöhnlichen Einsätze."

