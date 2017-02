Eine schwere Orkanböe hat am Donnerstagabend einen Baum auf ein fahrendes Auto geworfen - die beiden Insassen, eine Schwangere und ihr Begleiter, wurden dabei leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Die Schwangere wurde ins Krankenhaus zur Beobachtung eingeliefert; das Auto mit Remscheider Kennzeichen ist nur noch Schrott wert.

Das Paar war auf der Kreisstraße 3 zwischen Remscheid/Mebusmühle und und Wermelskirchen-Wüstenhof unterwegs. Zwischen den abzweigenden Straßen "Hülsenbusch" und Kenkhauser Straße kippte der Baum auf die Straße, auf der das Paar mit seinem Fahrzeug unterwegs war. Die Kreisstraße wurde von der Feuerwehr und der Stadt Wermelskirchen sofort gesperrt, da weitere Bäume umzustürzen drohen. Davon wird auch der Berufsverkehr am Freitag betroffen sein, denn es ist nicht zu erwarten, dass die Bäume vor Freitagmorgen gesichert oder gefällt werden. Die Zufahrt Kenkhauser Straße ist jedoch frei. Die Wermelskirchener Feuerwehr hat am Donnerstagabend bis Redaktionsschluss neun Sturmeinsätze gehabt - achtmal mussten Bäume von der Fahrbahn entfernt werden, einmal drohte ein Baum auf ein Firmengebäude zu kippen. Zudem lösten sich von einem Firmendach Metallteile, so dass die Feuerwehr dort ebenfalls im Einsatz war.

