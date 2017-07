Wermelskirchen: Bauverein ist wirtschaftlich gut aufgestellt

Bürgermeister fordert den Verein auf der Mitgliederversammlung zu mehr Neubauaktivitäten auf. Von Stephan Singer

Der Gemeinnützige Bauverein Wermelskirchen ist wirtschaftlich gesund. Das machten die Berichte von Vorstand und Aufsichtsrat auf der Mitgliederversammlung des Vereins deutlich. "Die Nachfrage nach Genossenschaftswohnungen ist unverändert hoch. Dabei sind es besonders Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen mit Balkon, die gefragt sind", sagte Siegmund Janetzko im Jahresbericht des Vorstands.

Demnach habe die durchschnittliche Wohnungsmiete bei monatlich 4,76 Euro pro Quadratmeter gelegen. Der Bauverein verzeichnete 36 Mieterwechsel in 2016, die Leerstandsquote betrug 3,1 Prozent. "Die Bilanzsumme ist gegenüber 2015 um 8,4 Prozent gestiegen", sagte Janetzko. Hatte der Bauverein in 2015 noch einen Jahresüberschuss von knapp 207.000 Euro erwirtschaftet, waren es im vergangenen Jahr rund 332.000 Euro. Nach Abzug der Rücklagen ergibt sich ein Bilanzgewinn von knapp 38.000 Euro, wovon 34.433 Euro als vierprozentige Dividende auf das Geschäftsguthaben (860.836 Euro) verteilt auf die 859 Mitglieder ausgezahlt werden.

1,9 Millionen Euro investierte der Bauverein im vergangenen Jahr, in diesem Jahr werden es voraussichtlich 1,3 Millionen sein. "Die Investitionen flossen hauptsächlich in die Modernisierung von Wohnungen und in die Fertigstellung der Außenanlage an der Wielstraße", sagte Janetzko und fügte an: "Wir sehen eine solide Entwicklung. Gemäß Wirtschaftsplan erwarten wir auch für 2017 ein positives Ergebnis."

Der Wermelskirchener Bauverein verfügt aktuell über 83 Häuser mit 525 Wohnungen, sieben Gewerbeeinheiten und 211 Garagen - die Wohnfläche addiert sich auf insgesamt 32.664 Quadratmeter. Die Eigenkapitalquote des Vereins beträgt 61,3 Prozent. Diese positiven Wirtschaftsdaten nahm Bürgermeister Rainer Bleek zum Anlass, an die gesellschaftliche Verantwortung zu appellieren: "Der Bauverein tätigte in 2016 keine Neubaumaßnahmen. Jetzt folgt in Absprache mit der Stadt das Bauprojekt in Bähringhausen, das richtig und wichtig ist", sagte Bleek und ergänzte: "Es dürfte mehr sein, der Verein ist wirtschaftlich top aufgestellt, Grundstücke haben wir." Insbesondere in den Großstädten Köln und Düsseldorf nehme der Siedlungsdruck immens zu, was zu einer Abwanderung auch nach Wermelskirchen führe. Daraufhin entgegnete Vorstandsmitglied Andreas Weger: "Wir machen kleine Schritte. Der Erhalt des Bestandes und die wirtschaftlich verträgliche Entwicklung der Genossenschaft stehen an erster Stelle."

Für 50-jährige Mitgliedschaft im Bauverein ehrte der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Garnich drei Jubilare: Bernhard Ulaniuk, Susanne Heumann und Renate Jungbluth. Seit 25 Jahren dabei sind Renate Margenberg, Bernd Knieps und Johann Jary.

Quelle: RP