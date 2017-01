später lesen Ermittlungen in Wermelskirchen Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall Teilen

2017-01-05T12:12+0100 2017-01-05T12:08+0100

Ein 30-Jähriger hat in Wermelskirchen betrunken einen Unfall verursacht und ist einfach weitergefahren. Weil er kein Licht an seinem Auto an hatte, stoppte die Polizei ihn.