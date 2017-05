Wermelskirchen: BM-Workshop für Auszubildende: Frei vor Gruppen sprechen

Die Teilnehmer von dem Projekt "News to Use" bekamen Tipps, um frei vor Gruppen zu sprechen. Aus Wermelskirchen war die Firma Interroll dabei.

Frei vor Gruppen selbstbewusst sprechen - wie das gelingen kann, haben Teilnehmer des BM-Projektes "News to Use" in einem Workshop gelernt. Die Referentin Sarah Roulands vom psychologischen Institut "intakkt" aus Krefeld stellte mehr als 20 Auszubildenden im Düsseldorfer Pressehaus Lösungen vor, um mit dem "Lampenfieber" richtig umgehen zu können.

Aus Wermelskirchen hat die Interroll Holding GmbH teilgenommen. Der Workshop beinhaltete für die Auszubildenden neben praktischen Übungen auch Informationen, Techniken und Strategien zum freien Sprechen.

Zu diesem Seminar konnten sich die Auszubildenden des Projektes "News to Use" anmelden. Es gehört zu einer Reihe von Veranstaltungen des Leseförderungsprojektes der Bergischen Morgenpost. Dabei erhalten die Auszubildenden die Bergische Morgenpost kostenlos auf ihren Frühstückstisch oder per Smartphone-App und beantworten im Gegenzug alle zwei Wochen Fragen zu aktuellen Themen.

(BM)