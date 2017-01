Wermelskirchen: Bonjour les enfants - Teamwettbewerb in Französisch

Teamgeist sowie Sprach- und Landeskenntnisse waren am gestrigen Tag bei den Schülern der Sekundarschule gefordert. 30 Kinder mussten gemeinsam Fragebögen im Internet ausfüllen. Von Domenica Holtkamp

Anlässlich des Jahrestages der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages hatten das Institut Francais Deutschland und der Cornelsen Verlag die Sekundarschüler zur Teilnahme an dem jährlichen Internet-Teamwettbewerb aufgerufen. Unter dem Motto "Franzosen und Deutsche: einmal Freunde, immer Freunde" stellten 30 Sechs- und Siebtklässler ihre Französischkenntnisse unter Beweis.

Hochkonzentriert schauten sie auf ihre Tablets. Einige Fragen gingen den Schülern leicht von der Hand, bei anderen war Recherchearbeit nötig. Dabei ging es nicht nur um die französische Sprache, sondern auch um politische und gesellschaftliche Themen. Insgesamt durften die Schüler Fragen aus elf verschiedenen Kategorien auswählen. Am einfachsten waren Aufgaben über die kulinarischen Gewohnheiten der Franzosen. Fragen wie "Was gibt es in Frankreich zum Frühstück?" waren schnell beantwortet. "Croissant!" wusste Helin Gürler auf Anhieb. "Wir hoffen auf eine gute Platzierung", erzählt die ehrgeizige Siebtklässlerin, die vor zwei Jahren Französisch als Schulfach gewählt hat. "Ich mag diese Sprache und ich würde gerne auch nächstes Jahr wieder am Wettbewerb teilnehmen." Sie sei bereits zum zweiten mal dabei und ist von dem Wettbewerb begeistert.

Auch Anfänger durften mitmachen, denn Ziel des jährlichen Wettbewerbes ist, den deutschen Schülern die französische Kultur näher zu bringen. "Wir haben eine Menge neue Sachen über Literatur und französische Filme gelernt. So zu üben macht richtig Spaß", erzählt die Sechstklässlerin Nele Freitag. "Für die Kinder ist das eine willkommene Abwechslung. Im Unterricht arbeiten wir nur mit Wörterbüchern und Vokabelheften. Hier haben sie die Möglichkeit, die Sprache mithilfe der neuen Medien zu erkunden. So sehen sie, dass die französische Sprache lebendig ist und, dass man auch im Internet üben kann", erklärt Französischlehrerin Saskia Rauch. Zudem trainierten die Schüler dabei auch soziale Kompetenzen wie Teamgeist und Zusammenarbeit. Während einer die Fragen laut vorlas, suchten die anderen die richtige Antwort. "Das ist ein wichtiger Aspekt! Dadurch lernen die Schüler zu kooperieren und sich gegenseitig zu motivieren, betont die Lehrerin.

Insgesamt hatten die Kinder drei Stunden Zeit, um alle Fragen zu bearbeiten. Die Gruppen erhalten am Ende eine gemeinsame Bewertung. Den Gewinner winken attraktive Preise. Außerdem bekam jeder Schüler eine Teilnehmerurkunde.

Quelle: RP