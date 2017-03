Wermelskirchen: Brandschutz-Beschluss erst im Mai

Sebastian Radermacher (ser) ist Redakteur der Bergischen Morgenpost in Wermelskirchen.

Die politische Entscheidung, wie die Feuerwehr im Bereich Dabringhausen in Zukunft aufgestellt sein wird und ob dort zum Beispiel auch eine Wache gebaut wird, verzögert sich noch um einige Monate. Wie Bürgermeister Rainer Bleek auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, wird sich die Politik erst nach der Verabschiedung des Haushaltes Ende März mit dieser Thematik befassen. "Wir haben uns darauf verständigt, im Stadtrat am 15. Mai einen entsprechenden Beschluss zum Brandschutz zu fassen", sagt er.

Grundlage für die politische Entscheidung sind die Ergebnisse einer Brandschutzanalyse durch die Kommunalagentur NRW. Der erste Teil der Auswertung liegt der Stadtverwaltung und den Politikern vor. Dabei geht es vor allem um rechtliche Fragen zu Hilfsfristen oder Vorgaben durch die Bezirksregierung sowie um die Organisationsstruktur der Feuerwehr Wermelskirchen, speziell die Situation bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Der zweite Teil der Analyse zielt speziell auf den Vergleich von Wermelskirchen mit anderen Städten ab. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Kommunalagentur verschiedene Städte angeschrieben, die ungefähr gleich groß sind und die gleiche Feuerwehr-Struktur wie Wermelskirchen haben. Sie will auf diese Weise herausfinden, warum die Feuerwehr Wermelskirchen zu den teuersten in NRW gehört.

Für die Abfrage hatte die Kommunalagentur eine Checkliste mit unterschiedlichen Themenbereichen erstellt und die Stadtverwaltungen gebeten, dazu ihre Daten zu übermitteln. Es ging um Fakten zum Brandschutzbedarfsplan, zum Personal (haupt-/ehrenamtliche Feuerwehrleute), zur Technik (Fahrzeuge, Alter), Organisation und auch zu den Kosten (Personal, Material, Fahrzeuge, Gebäude). "Diese Abfrage und Erfassung der Daten war aufwendiger als zunächst gedacht", erläutert der Bürgermeister. Er hofft, dass diese Ergebnisse bis Ende des Monats vorliegen, damit die Politiker anschließend noch genug Zeit haben, sich damit zu befassen, bevor sie einen Beschluss zum Thema Brandschutz fassen.

Laut Brandschutzbedarfsplan, der 2013 von der Politik beschlossen wurde, ist der Bau einer neuen Feuerwache im Bereich Dabringhausen erforderlich, um sicherzustellen, dass die Feuerwehr Einsatzziele in den Außenortschaften wie Dabringhausen oder Dhünn in den im Brandschutzbedarfsplan vorgegebenen Hilfsfristen erreichen kann. Der Brandschutzplan wird alle fünf Jahre fortgeschrieben - das wäre im nächsten Jahr also wieder der Fall. Ob bis dahin überhaupt eine der bislang geforderten Maßnahmen umgesetzt wird? "Es muss endlich eine Entscheidung fallen", fordert der Bürgermeister. Er geht davon aus, dass der Brandschutzbedarfsplan überarbeitet werde.

Quelle: RP