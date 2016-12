Wermelskirchen: Budenzauber in der Zauberbude

Budenzauber in der Zauberbude

Die Räume der Wermelskirchener Künstlerin Erdmute Schekat in Elbringhausen sind nicht nur ein Künstleratelier. Hier treffen sich die verschiedensten Künste: Malerei, Bildhauerei, Theater, Literatur, Musik und sogar Klangmeditationen. Von Bernd Geisler

Die "Zauberbude" scheint ein verwunschener Ort zu sein. Sie ist nur schwer zu finden. Sie offenbart sich auch nur dem Mutigen, der sich traut, einen engen Weg zu gehen, durch den gerade mal ein Auto passt. Er führt abwärts in den Hinterhof eines Gebäudes in Elbringhausen 22 in Wermelskirchen. Dort taucht dann eine grell-bunte Tür auf: der Eingang. Ihn bewachen grimmige Löwenköpfe als Torklopfer.

Drinnen sieht es so aus, wie man sich ein Künstleratelier vorstellt: allerlei Krimskrams, Materialien, eine Werkbank, ein Tisch, (halb)fertige Werke. Ein feuerroter Vorgang verspricht Geheimnisvolles. "Die Zauberbude ist mehr als nur ein Atelier", sagt Erdmute Schekat, Künstlerin aus Wermelskirchen und Initiatorin der Zauberbude. Unter diesem Dach treffen sich die verschiedensten Künste: Malerei, Bildhauerei, Theater, Literatur, Musik und sogar Klangmeditation.

Der Name "Zauberbude" ist kein Zufall: Hier soll Kunst entstehen, die abweicht vom herkömmlichen Kunstgeschehen, sagt Erdmute Schekat. Alles soll ein wenig fantastisch daherkommen, vieles intuitiv und auch experimentell entstehen. "Der Budenzauber der Zauberbude soll Besucher entführen in andere Welten", sagt sie.

Erwachsene sollen sich wieder fühlen wie Kinder, die neugierig sind und die Schönheit der Dinge erkennen. Es soll ein Ort der Ruhe sein als Gegenbewegung zur Hetze der Zeit draußen.

Die Zauberbude ist stets offen für neue Künstler. Sie können sich bei Erdmute Schekat vorstellen. Zum festen Stamm gehören derzeit Gabriele Wolters-Lukassek (Bildhauerei, Druck, Malen, Objekte), Tom Wolters (Objekte aus Holz, Metall, Stein, Druck und Design), Karl Heinz Weber (Holzbildhauer) und Jürgen Kirch (Poet und Künstler).

Die Zauberbude existiert seit zwei Jahren. Ging es anfangs allmählich voran, ist hier mittlerweile viel passiert. Neben regelmäßigen Aktivitäten wie Schekats Malschule findet jeden Freitag die Werkstatt für Kunstdrucktechnik, Betonobjekte und Holzbearbeitung von Gabriele Wolters-Lukassek und Tom Wolters statt.

Konzerte gab es in dem 80 Personen fassenden Veranstaltungsraum auch schon: Die Gruppe "Elbenhall" improvisierte mit Didgeridoo, Gongs, Percussion und Gesang. Der freie Reikimeister Martin A. H. Schultze lieferte ein Konzert mit Gong und Klangschalen.

Am Rande der Veranstaltungen gestalten dazu passende, improvisierte "Performances" Monica Barata und Florian Broch. In der Zauberbude formierte sich der Theaterkreis "Szenen-Reif" mit dem kreisförmigen Symbol der sich in den Schwanz beißenden Schlange. Szenen-Reif brachte vier Aufführungen des Stückes "Im Nebel" von Erdmute Schekat (Text und Regie). Die fünfte Aufführung soll im nächsten Frühjahr über die Zauberbühne gehen. Dieses Stück wird von insgesamt 19 Schauspielern gemeistert.

Die Handlung spielt im mittelalterlichen Bergischen Land - Altenberg, Dabringhausen, Schloss Burg. Sie beruht auf Sagen und Tatsachen und kommt auch an Märchenhaftem und Fantastischem nicht vorbei.

Elfen und Hexen geben sich dabei ein Stelldichein - und zuweilen gibt's auch "derbe höfische Szenen", erklärt Erdmute Schekat.

Quelle: RP