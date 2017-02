später lesen Wermelskirchen Bürgermeister weist Vorwurf der Einschüchterung zurück Teilen

Die Kritik von Henning Rehse (WNKUWG) an der Informationsveranstaltung zur Flüchtlingsunterbringung bleibt nicht ohne Reaktion. Der in dem offenen Brief direkt angesprochene Bürgermeister Rainer Bleek wies gestern in einer Mail an Rehse diese Kritik "als völlig haltlos und verleumderisch schärfstens zurück". Auch er habe keine rassistischen Äußerungen in der Ausschusssitzung aus dem Zuschauerraum gehört; die Verwaltung habe die Versammlung auch nicht zu einem "Hoch-Sicherheits-Spiel" hochstilisiert", wie Rehse behauptete. "Wir haben die Regeln verdeutlicht. Dazu gehört die Namensnennung bei Wortmeldungen. Rassistische Redner würden ausgeschlossen." Er sehe in diesen Regeln,, die für eine zivilisierte Diskussion grundlegend seien, weder eine Einschüchterung der Bürger noch stelle er damit irgendjemanden unter Generalverdacht. "Ein solcher Vorwurf ist auch von keinem Teilnehmer während der Veranstaltung öffentlich geäußert worden."