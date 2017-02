Wermelskirchen: CDU: Positive Signale für den Edeka-Standort Dabringhausen

Edeka habe laut CDU erwägt, Dabringhausen zu verlassen und nach Hilgen zu ziehen. Nun sei aber eine Lösung für einen größeren Markt im Dorf in Sicht.

Der Vorstand der CDU Dabringhausen ist zuversichtlich, dass der Edeka-Markt in Dabringhausen eine Zukunft hat. Das wurde auf der Mitgliederversammlung des Ortsverbandes deutlich. Wie Vorsitzender Michael Schneider sagte, hatte Edeka ernsthafte Überlegungen, den Markt in vergrößerter Form nach Hilgen an einen Platz mit mehr Pkw-Stellplätzen zu verlagern - der Supermarkt im Dorf habe auf der Kippe gestanden. Nach Gesprächen von Vorstandsmitgliedern der CDU mit Edeka-Vertretern sei nun eine Lösung in Sicht, die den Markt im Dorf hält. Schneider: "Eine gute Sache, die jeder begrüßen kann."

Mit Blick auf die anstehende Entscheidungsfindung in der Politik zeigte er sich zuversichtlich, dass der Edeka-Markt in Dabringhausen bleibt. "Die Gespräche mit den Eigentümern des Grundstücks an der L 101 laufen. Die Geschäftsführung von Edeka-Deutschland hat obendrein signalisiert, die Kreuzung L101/Hilgener Straße zu entschärfen, in dem sie sich an der Finanzierung des Baus eines Kreisverkehrs beteiligen will", sagte Schneider und fügte an: "Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass wir einen neuen, größeren Edeka-Markt hierher ins Dorf bekommen."

Für das Freibad in Dabringhausen und die dort ehrenamtlich Aktiven wünschte er sich eine tragbare Basis: "Es muss eine dauerhafte Lösung gefunden werden, damit wir das Bad nicht jedes Jahr aufs Neue retten müssen." Für die kommenden Monate setzte der Vorsitzende den Bau einer neuen Feuerwache in Dabringhausen ganz oben auf die Agenda: "Wir hatten bislang Gutachten über Gutachten, sind aber keinen Schritt weiter", sagte Schneider. "Für die Wertschätzung des Dienstes der Feuerwehr ist eine neue Wache in angemessener Größe endlich nötig - wir werden da bei der Stadtverwaltung nachhaken."

Nach der Entlastung des Vorstands bestätigten die Mitglieder Michael Schneider ohne Gegenstimme für weitere zwei Jahre in seinem Amt als Vorsitzenden. Sein Stellvertreter bleibt Dr. Jörn Kohnke, Martin Fleschenberg ist weiterhin Schatzmeister, Susanne Burghoff die Schriftführerin. Neu zum geschäftsführenden Vorstand gehört Christoph Leyhausen, der das Amt des Mitgliederbeauftragten bekleidet. Diese Position fordert die Bundes-CDU mit dem Ziel, neue Mitglieder zu gewinnen. Ebenfalls bestätigt wurden Martin Bosbach, Guido Krüger und Julia Steinhöfel-Selbach als Beisitzer. Neue Beisitzerin ist Monique Gonzalez, die auch im Stadtmarketingverein WiW aktiv ist.

(sng)