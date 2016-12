Wermelskirchen: D-Mark taucht immer mal wieder auf

15 Jahre nach Einführung des Euros ist die D-Mark immer noch nicht vollständig aus den Geldbörsen der Deutschen verschwunden. Nach Schätzungen der Bundesbank sind immer noch 12,8 Milliarden D-Mark im Umlauf. Auch in Wermelskirchen kommt es hin und wieder zu überraschenden Funden der alten Währung. "Im Frühjahr hat meine Mutter, beim Aufräumen der Wohnung meiner verstorbenen Oma einen Umschlag gefunden. Darin befanden sich 300 D-Mark", erzählt Ines Engelke. Von dem Geld kaufte sie sich zwei Koffer. "Ich musste allerdings nach Hückeswagen zum Heinhaus Spiel- und Lederwaren. Es ist der einzige Laden, von dem ich weiß, der immer noch D-Mark als Zahlungsmittel akzeptiert", erklärt die Wermelskirchenerin.

Aus dem Wermelskirchener Einzelhandel scheint die D-Mark dagegen schon seit einigen Jahren komplett verschwunden zu sein. "Es ist schon eine Ewigkeit her, dass der ein Kunde bei uns mit D-Mark bezahlt hat", berichtet Stefan Rojewski, Betreiber des Modegeschäfts Female und Male. Außerdem würde sich die Annahme von kleinen D-Mark-Beträgen für die Einzelhändler seit dem 1. April gar nicht mehr lohnen, da der Umtausch seit diesem Stichtag mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Während es davor noch möglich war, das Geld bei einer der hiesigen Banken problemlos umzutauschen, läuft der Währungswechsel von D-Mark auf Euro seit April nur noch durch die Bundesbank. "Wenn Kunden mit der alten Währung zu uns kommen, verweisen wir auf die nächstgelegene Bundesbank. Für Wermelskirchen kommen die Filialen in Köln, Düsseldorf und Hagen in Frage", erklärt Kristina Hellwig, Sprecherin der Volksbank Remscheid-Solingen.

Von Jahr zu Jahr registrieren die örtlichen Banken jedoch immer weniger Kunden, die die alte Banknoten und Münzen abgeben möchten. "Auf das Jahr gesehen treten bis zu 15 Kunden an uns heran. Tendenz sinkend. Betragsmäßig ist alles dabei: Von alten Münzspardosen bis hin zu Banknoten, die bewusst als Erinnerung verwahrt wurden", teilt Sarah Schäfer vom Marketing der Sparkasse Wermelskirchen mit. "Oft handelt es sich um zufällige Funde. Der Großteil der Kunden berichtet sehr offen darüber, wie es zum Fund gekommen ist. Es sind Nachlässe oder die damit einhergehenden Wohnungsauflösungen. Es kommt aber auch vor, dass der Enkel die Spardose höchst persönlich von den Großeltern zur freien Verfügung überreicht bekommen hat."

Obwohl die D-Mark aus den meisten Geldbörsen verschwunden ist, bleibt die Währung - vor allem bei den älteren Generationen - im Sprachgebrauch verankert. "Nicht selten möchten Kunden gerne D-Mark abheben. Auf Nachfrage, ob sie die Summe auch in Euro nehmen würden, folgt meist ein bejahendes Schmunzeln", sagt Schäfer.

(doho)