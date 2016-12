Gerhard Uhle: "Das DOC ist brandgefährlich für die Innenstadt"

Wermelskirchen Die Entscheidung in der Nachbarstadt Remscheid ist endgültig gefallen: Das DOC in Lennep wird gebaut. Wie denkt aber der Investor des neuen Stadt-Karrees, Gerhard Uhle, über die Entwicklung?

Ist das DOC in Lennep für den Wermelskirchener Handel gefährlich?

Uhle Das ist für die Innenstadt brandgefährlich. Das ist so schädlich für den Wermelskirchener Einzelhandel wie das Internet.

Warum ist es brandgefährlich?

Uhle Viele Wermelskirchener werden ihr Kaufverhalten ändern und auch verstärkt das DOC in der Nachbarstadt ansteuern. Das sind ja keine zehn Kilometer. Da kann man ja gut auch mit dem Fahrrad über die Radtrasse hinkommen. Wie die Kunden ihr Kaufverhalten ändern, sehen wir ja heute schon an dem riesigen Outlet-Center in Roermond. Dort wird das Einkaufen zum Kauferlebnis. Und ich befürchte, so wird es auch in Wermelskirchen kommen. Wir verlieren damit wertvolle Kaufkraft für die Kleinstadt.

Was empfehlen Sie der Stadt und dem Handel?

Uhle Hier muss schleunigst ein anständiges Lebensmittelgeschäft in die Innenstadt. Das bindet Kaufkraft oder holt Laufkundschaft. Feinkostgeschäfte wären auch nicht schlecht für Wermelskirchen. Ich bedauere immer noch, dass Edeka unser Angebot nicht wahrgenommen hat und ins Stadt-Karree gezogen ist. Der Standort wäre optimal gewesen.

Wie laufen die Geschäfte im Stadt-Karree?

Uhle Unseren Mietern im Stadt-Karree geht es gut. Und jetzt haben wir sogar die Parkgebühren gesenkt.

Sie sind auch nicht gut auf Ikea zu sprechen.

Uhle Das stimmt. Ikea zahlt keine Steuern in Deutschland. Deshalb reagiere ich so abweisend, wenn ich Ikea höre. So geht das nicht mehr weiter.

