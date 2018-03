später lesen Wermelskirchen Das mobiles Bürgerbüro startet am 9. April FOTO: Moll FOTO: Moll 2018-03-20T17:53+0100 2018-03-21T00:00+0100

Am ersten Tag nach den Osterferien nimmt das mobile Bürgerbüro seine Arbeit auf. Das teilte der zuständige Beigeordnete Stefan Görnert auf Anfrage der CDU im Stadtrat mit. Im Januar 2016 hatten CDU und Grüne den gemeinsamen Antrag gestellt, die Stadt möge für so ein mobiles Bürgerbüro die Kosten ermitteln. 27 Monate brauchte die Stadt, damit das Bürgerbüro endlich am 9. April seinen Dienst aufnehmen kann. Es ist ein Angebot für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und nicht das Bürgerbüro im Rathaus besuchen können.