später lesen Wermelskirchen Der Stadtsportverband will eigene Sporthelfer ausbilden FOTO: Eickhorn FOTO: Eickhorn Teilen

Twittern





2017-02-13T18:23+0100 2017-02-14T00:00+0100

In den Wermelskirchener Vereinen fehlt es an Sporthelfern, die an die Aufgaben eines Übungsleiters herangeführt werden und eines Tages mal Verantwortung in den Vereinen übernehmen sollen. Darüber berichtete jetzt Klaus Junge, Vorsitzender des Stadtsportverbandes, im Sportausschuss.