Wermelskirchen: Die Ausflugsprofis

Wenn Helga und Fritz Warda eine Tagesfahrt planen, dann reisen sie immer zweimal zum Ziel: zuerst zur Vorbereitung, dann zur Durchführung. "Wir müssen ja wissen, was wir mit unseren Gästen machen, Zwischenstopps und Führungen müssen vorab festgezurrt werden", sagt Fritz Warda. Seit zehn Jahren verfahren er und seine Frau so bei der Organisation der Tagesfahrten für das Haus der Begegnung. Rechnet man alle Ausflüge zusammen, kommt man auf gut 280 Touren durch Deutschland und das nahe Ausland, die das Ehepaar seit 2007 zurückgelegt hat - ehrenamtlich. Mittlerweile sind Helga und Fritz Warda 70 Jahre alt. Ein Grund, aufzuhören, ist das für sie jedoch nicht. Im Gegenteil: "So lange unsere Gäste Freude mit uns haben und so lange wir gesund sind, machen wir weiter", sagt Fritz Warda.

Dabei ist ihm und seiner Frau die Fahrtenorganisation eher zufällig in den Schoß gefallen: "Unser Vorgänger Pastor Hans-Werner Bisterfeld hat 2007 im Alter von 75 Jahre entschieden, aufzuhören - es mussten Nachfolger her. Und weil wir mehrfach mitgefahren sind und auch privat viel reisen, wurden wir gefragt, ob wir das machen wollen", erzählt Warda. Tatsächlich sind er und seine Frau viel auf Reisen, fast immer unterwegs - und zwar auf der ganzen Welt. In Kürze steht zum Beispiel eine sechswöchige Reise nach Thailand an. Diese Touren buchen Herr und Frau Warda jedoch nicht im Reisebüro, sondern organisieren alles selbst, jeden Flug, jede Unterkunft, jeden Ausflug. "So macht es viel mehr Spaß", sagt Helga Warda.

Genau aus diesem Grund hätten sie sich auch entschieden, die Organisation der Fahrten für das Haus der Begegnung zu übernehmen. Es sei die Planung der Ausflüge, die ihnen am meisten Freude bereite, meint Helga Warda. Und natürlich die positive Rückmeldung der Gäste. Die wiederum seien froh, nicht selbst aktiv werden zu müssen. "Wenn jemand mit uns fährt, muss er sich ja um nichts kümmern. Er bezahlt und bekommt einen komplett durchgeplanten Tag geboten." Im Vergleich zu ihrem Vorgänger haben die Wardas das Angebot auf den Fahrten zudem erweitert: Wurden vorher vor allem Fahrten zur Kaffeetafel und zurück geboten, kamen nach dem Wechsel Führungen und Museumsbesuche dazu.

Allerdings stößt auch das Organisationstalent von Familie Warda irgendwann an seine Grenzen: Anfangs, so Fritz Warda, habe man immer drei Busse mit je 56 Gästen für die Ausflüge bereitgestellt. "Da sind aber immer wieder Informationen zum Ablauf der Fahrt nicht an alle durchgedrungen und es gab Ärger." Deshalb entschieden er und seine Frau sich irgendwann, nur noch mit einem Bus an den Start zu gehen. Das bedeutet: An jeder der 14 Fahrten in diesem Jahr können 56 Gäste teilnehmen. Und das müssen nicht nur Senioren sein, betonen die Organisatoren. "Unsere Altersspanne reicht von 20 bis 90 Jahre." Zwischen Weihnachten und Neujahr stellen sie das Programm immer der Öffentlichkeit vor, dann beginnt die Anmeldephase. "Oft ist die Nachfrage größer als unsere Kapazität. Aber wir stellen auch immer eine Warteliste auf", sagt Fritz Warda.

Für eine Fahrt müssen die Teilnehmer dann zwischen 40 und 90 Euro zahlen - je nach Ziel und Programm am Ort. Die Wardas verdienen daran nicht, sagen sie. Im Gegenteil: Oft ist ihr Aufwand größer als das, was die Gäste zahlen. "Wenn wir eine Fahrt haben, stehen wir um drei Uhr morgens auf und machen Brötchen und Kaffee für alle", nennt Helga Warda ein Beispiel.

Alle zwei Jahre bietet das Ehepaar zudem mehrtägige Reisen an. Vergangenes Jahr ging es zum Beispiel an den Bodensee, auch auf Usedom waren Wardas schon mit ihren Gästen. Ein Höhepunkt war auch die Reise nach Oberammergau im Jahr 2010 zu den Passionsspielen - in puncto Programm, aber auch organisatorisch. "Da mussten wir die Karten schon Jahre im Voraus bestellen - und in Vorkasse treten", berichtet Fritz Warda. So läuft es bei vielen Ausflügen, die er und seine Frau planen. Deshalb beschäftigen sie sich derzeit bereits mit dem Jahr 2018. "Und auch da steht schon fast alles fest." Was den Gästen gefällt, dafür habe man in den vergangenen zehn Jahren ein Gespür bekommen, meint Warda.

Und so wird die Fahrtenplanung für das Haus der Begegnung wohl auch in den nächsten Jahren in den Händen des Ehepaars Warda liegen. "Wir werden das weiterhin machen. Und zwar zusammen. Das ist nämlich das Wichtigste für uns: dass wir das alles gemeinsam als Paar tun."

Quelle: RP