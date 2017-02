Wermelskirchen: Die Grippewelle hat nun auch Wermelskirchen erreicht

Vor allem junge Menschen und Berufstätige gehen zum Arzt. Das Krankenhaus ist auf Influenza-Fälle vorbereitet. Sechs Fälle wurden dort behandelt. Von Laura Ihme und Udo Teifel

Fieber, Husten und Halsschmerzen - das sind klassische Symptome einer Grippe, mit denen sich auch in Wermelskirchen viele Bürger bei ihrem Arzt melden. Wer eine Erkrankung vermeiden möchte, kann sich gegen das Virus impfen lassen. Bis der Schutz wirkt, dauert es aber bis zu drei Wochen.

"Normalerweise lässt man sich bereits im Herbst gegen die Grippe impfen. Jetzt ist ja Grippezeit und wenn man sich nun impfen lässt, kann es sein, dass man trotzdem erkrankt, wenn der Wirkstoff sich noch nicht entfaltet hat", sagt Thomas Schwitalla, Sprecher der Hausärzte in Wermelskirchen. In seiner Praxis hat der Mediziner dieser Tage viel zu tun: Viele Patienten kommen mit Grippesymptomen wie Gliederschmerzen, Halsschmerzen oder Fieber. Nicht immer sind sie an Grippe erkrankt, "viele leiden auch an einer Erkältung oder einem grippalen Infekt", sagt Schwitalla.

In der Hauptsache seien es junge Menschen und Berufstätige, die seine Praxis aufsuchten. Das liege unter anderem daran, dass sie es auch sind, die einen Attest vom Arzt benötigen, wenn sie krankheitsbedingt ausfallen. "Das ist bei meinen Patienten im Altersheim ja nicht so, sie müssen deshalb nicht bei jedem Infekt kommen." Außerdem erkranken viele Senioren nicht an Grippe, weil sie sich vergangenes Jahr bereits haben impfen lassen. Schließlich gehören sie zu einer Risikogruppe, für die Hausärzte den Schutz empfehlen. Ebenso lassen sich chronisch kranke Patienten meist schon im Herbst gegen Grippe impfen. Alle anderen, die jetzt überlegen, noch eine Grippeschutzimpfung durchzuführen, sollten das mit ihrem Hausarzt individuell besprechen, rät Schwitalla. Sie müssen dann hoffen, dass noch Impfstoff vorrätig ist. "Meine Vorräte kann ich an zwei Händen abzählen", sagt Schwitalla. Eine Nachbestellung sei oft schwierig.

Nicht nur die Impfung bietet jedoch Schutz vor Grippe. Wer sich regelmäßig die Hände wäscht, Erkrankten nicht zu nahe kommt und einen gesunden Lebensstil pflegt, kann sich auch auf natürliche Art und Weise vor dem Virus schützen. Das empfiehlt auch Volker Launhardt, Chefarzt der Inneren Medizin, Gastroenterologie, Kardiologie und Intensivmedizin am Krankenhaus Wermelskirchen. Bei ihm im Haus ist die Lage mit Blick auf die Grippewelle noch entspannt: "Wir hatten lediglich ein paar Fälle grippaler Infekte. Die werden aber in der Regel ambulant behandelt", sagt er. Nichtsdestotrotz sei die Klinik auch auf eine Reihe an Grippepatienten, bei denen die Lage so ernst ist, dass sie ins Krankenhaus müssen, vorbereitet. "Ob diese Welle dann tatsächlich kommt, kann man aber nie absehen", so der Mediziner.

Im Krankenhaus wurden bereits sechs Influenzafälle isoliert - die Fälle traten einzeln auf und seien damit unauffällig, sagte die Hygienefachkraft Monika Hartung. Das Krankenhaus geht inzwischen präventiv vor und fragt bereits in der Notaufnahme nach Symptomen jedes Patienten.

Quelle: RP