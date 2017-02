Wermelskirchen: Die unbekannte Narrenhochburg

Weiberfastnacht, 11.11 Uhr: Stille auf der Telegrafenstraße. Stille vor dem Rathaus. Stille in der Verwaltung. Karneval? Möhnen? Rathaussturm? Kommt noch, versichert Rainer Bleek. Der Bürgermeister hat noch zwei Stunden Gnadenfrist, muss sein Büro erst gegen 13.11 Uhr an die Jecken bis zum Aschermittwoch abgeben. Nachdem es im vergangenen Jahr keinen Rathaussturm gab, ist es für Bleek in diesem Jahr eine Premiere. "Ich bin gespannt, wie es wird", sagt er. Der Sturm sei eine öffentliche Veranstaltung, zugänglich für alle Bürger, angeführt vom Dawerkuser Dreigestirn.

Das trifft dann auch (fast) pünktlich um kurz nach 13.11 Uhr im Rathaus ein, stolziert mit seinen Begleitern die Treppen empor und nimmt das Büro des Bürgermeisters ein. Der versucht sich noch mit einer Konfettipistole zu wehren. Er hat keine Chance: Die Narren sind in der Überzahl. "Wer braucht eine Baugenehmigung", brüllt Prinz Peter Haupt vom Schreibtisch aus und scheint sich in seiner Rolle als Stadtoberhaupt auf Zeit ziemlich wohlzufühlen. Bleek verliert derweil die Krawatte, die man am Morgen noch schmerzlich an ihm vermisst hatte. Dabei gehört das doch dazu an Altweiber!

Das Rathaus feiert ausgelassen mit: Die Mitarbeiter der Kämmerei haben sich als Minnie-Mäuse verkleidet, Bauamtsmitarbeiter und Tourismus-Experten haben sich zu einer großen quietschgelben Minions-Gruppe aus dem gleichnamigen Animationsfilm formiert und im Jugendamt kleidet man sich zu Karneval gerne als Höhlenmensch. Es läuft Musik, es gibt Bier, Berliner und Mettwurst, die Stimmung ist ausgelassen, groß ist die Vorfreude auf die Karnevalsparty des Personalrats am Abend.

Nur eines fehlt: die Bürger. Vor allem die Möhnen, die doch an Altweiber traditionsgemäß das Sagen haben, sucht man im Rathaus vergeblich. Offenbar hat sich die Veranstaltung fernab der Stadtverwaltung nicht wirklich herumgesprochen. Wermelskirchen, 50 Kilometer von Düsseldorf, 40 Kilometer von Köln entfernt, also geradezu im Zentrum des rheinischen Karnevals liegend, hat den Start in die heiße Phase der Fünften Jahreszeit verpasst - vielleicht auch, weil die Bürger nicht wissen, dass in der Mitte ihrer Stadt im Rathaus eine regelrechte Narrenhochburg liegt. Bürgermeister Bleek muss im nächsten Jahr wohl mehr Werbung für die Veranstaltung machen.

Mitten in der Jecken-Menge feiert das Dreigestirn um Karnevalsprinz Haupt, Prinzessin Theresa Johann und Bauer Frank Wichert mit. Mit jeder Minute steigt dabei auch die Vorfreude auf Rosenmontag und den Zoch. Der Rathaussturm hat den Tollitäten gut gefallen: "Das hat wirklich Spaß gemacht, das Gute ist ja auch, dass unser Bürgermeister karnevalsverrückt ist. Gestern hat er uns den ganzen Tag begleitet", sagt Peter Haupt. So muss es doch an Karneval laufen. Darauf ein dreifaches Dawerkusen Alaaf!

